Γεωργία: Άγριος καβγάς μεταξύ βουλευτών στο Κοινοβούλιο- Πιάστηκαν στα χέρια

Σε «ρινγκ» μετατράπηκε το κοινοβούλιο της Γεωργίας με αφορμή το νόμο περί «ξένων πρακτόρων» όταν βουλευτές συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Τα πνεύματα στη Γεωργία άναψαν καθώς κοινοβουλευτική επιτροπή συζητούσε έναν αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές του έχει διαμορφωθεί κατά τα πρότυπα της δρακόντειας νομοθεσίας που ισχύει στη γειτονική Ρωσία.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι, τη γεωργιανή πρωτεύουσα, έδειξαν έναν σύντομο αλλά βίαιο διαπληκτισμό μεταξύ βουλευτών, όταν ο πρόεδρος της επιτροπής νομικών υποθέσεων του σώματος φάνηκε να κτυπά τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ενιαίο Εθνικό Κίνημα, που εναντιώνεται στον νόμο.

In Georgia, members of the parliament had a small fight during the consideration of the draft law on foreign agents🫢🤭



According to the project, it is proposed to create a register of organizations and mass media in the country that receive funding from other states.

