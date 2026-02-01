ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Τουλάχιστον 32 οι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Άνοιξε ξανά το πέρασμα της Ράφα, μετά από δύο χρόνια

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα θα «περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων», σύμφωνα με το Ισραήλ

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Άνοιξε σήμερα ξανά, έπειτα από δύο χρόνια, το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, και θα «περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων» στη Γάζα.

Πρόκειται για μια ζωτικής σημασίας απόφαση για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας», η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η οποία είχε κλείσει από την άνοιξη του 2024, ξανάνοιξε σήμερα «για το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων», ανακοίνωσε ο Cogat, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Στο πλαίσιο αυτό, μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η Cogat.

Γάζα: Τουλάχιστον 32 οι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 32 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν χθες το απόγευμα οι παλαιστινιακές αρχές, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας που δοκιμάζει μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία, με το Κατάρ και την Αίγυπτο, μεσολαβήτριες χώρες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να καταδικάζουν τις τις «επαναλαμβανόμενες ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε απάντηση σε παραβιάσεις της εκεχειρίας. Ενώ άνθρωποι σκοτώνονται σχεδόν καθημερινά σε βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο, οι χθεσινές επιδρομές ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρες.

Ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει περισσότερους από 509 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με υγειονομικούς στη Γάζα, αφότου τέθηκε σε ισχύ, τον Οκτώβριο, εκεχειρία ανάμεσα στην Χαμάς και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

«Ο αριθμός των νεκρών από την αυγή έχει αυξηθεί σε 32, κυρίως παιδιά και γυναίκες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Προστασία της Γάζας.

Αεροπορική επιδρομή έπληξε διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας σκοτώνοντας τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με ένα μέλος της οικογένειας και το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Άλλη αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα αντίσκηνο στη Χαν Γιούνις, νοτιότερα, σύμφωνα με το WAFA.

«Βρήκαμε τις τρεις μικρές ανιψιές μου στον δρόμο, λένε κατάπαυση του πυρός και τέτοια, τι έκαναν αυτά τα παιδιά, τι κάναμε εμείς;» είπε ο Σάμερ αλ-Άτμπας, συγγενής.

«Διαμερίσματα, σκηνές, καταφύγια και ένα αστυνομικό τμήμα έγιναν στόχος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Μαχμούντ Μπασάλ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις, μιλώντας για ένα «βάναυσο έγκλημα».

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι οι ενέργειές του έγιναν ως αντίποινα για ένα περιστατικό την Παρασκευή κατά το οποίο οκτώ Παλαιστίνιοι μαχητές βγήκαν από μια σήραγγα στη Ράφα, στη νότια Γάζα, κάτι, που σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Αίγυπτος και Κατάρ, μεσολαβητές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καταδίκασαν τις «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, καλώντας όλα τα μέρη να «επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση» πριν από το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου.

Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας, παρότι η Ουάσινγκτον τις πιέζει να προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος οριστικά.

Η επόμενη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει περίπλοκα θέματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, τον οποίο απορρίπτει η ισλαμιστική οργάνωση, περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

 
