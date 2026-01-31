Ο ισραηλινός στρατός αποδέχτηκε, ότι ο αριθμός των θυμάτων που καταγράφηκε από τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα είναι «σε γενικές γραμμές» ακριβής, κάνοντας μια στροφή 180 μοιρών μετά από χρόνια επίσημων επιθέσεων εναντίον των δεδομένων.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας ενημέρωσε τους ισραηλινούς δημοσιογράφους, λέγοντας ότι περίπου 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφος από τον Οκτώβριο του 2023, εξαιρουμένων των αγνοουμένων.

Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ εκτιμά δημοσίως τον αριθμό των θυμάτων από τον πόλεμο στη Γάζα. Προηγουμένως, η κυβέρνηση και ο στρατός είχαν δώσει στοιχεία μόνο για τους μαχητές που το Ισραήλ ισχυριζόταν ότι είχε σκοτώσει.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανέφεραν, ότι ο άμεσος αριθμός των θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις είχε ξεπεράσει τις 71.660 άτομα, με τουλάχιστον 10.000 να θεωρούνται θαμμένα στα ερείπια των βομβαρδισμένων κτιρίων.

Για περισσότερα από δύο χρόνια, ισραηλινοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης εξαπέλυαν επιθέσεις στα παλαιστινιακά στοιχεία ως «προπαγάνδα της Χαμάς» και τα είχαν απορρίψει ως «ανακριβή».

Με πληροφορίες από The Guardian

