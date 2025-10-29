Γάζα: Νεκροί 33 Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός στρατιώτης μετά τις «σκληρές επιθέσεις» που διέταξε ο Νετανιάχου

Τουλάχιστον 33 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ύστερα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Χαμάς και αξιωματούχους νοσοκομείων της περιοχής.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τις επιδρομές σε «απάντηση» προς τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, όπως είχε ήδη προαναγγείλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που λίγο αργότερα, διέταξε «άμεσα και ισχυρά χτυπήματα».

Κλιμακώνοντας την κατάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, κατηγόρησε τη Χαμάς για επίθεση σε ισραηλινούς στρατιώτες την Τρίτη και για αθέτηση των όρων της συμφωνίας σχετικά με την επιστροφή των σωμάτων των νεκρών ομήρων. Η Χαμάς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, επιμένοντας ότι τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Τραμπ: «Τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία»

Παρά τις νέες επιδρομές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία δεν κινδυνεύει με κατάρρευση. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Νότια Κορέα, είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One πως «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία.

Ο Τραμπ δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς . «Από ό,τι καταλαβαίνω, σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Έτσι, οι Ισραηλινοί αντέδρασαν και έπρεπε να αντιδράσουν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να αντιδρούν», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατιώτη την Τετάρτη. Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος

δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Χαμάς είχε παραβιάσει την εκεχειρία πραγματοποιώντας επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που βρίσκονταν εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», της γραμμής ανάπτυξης που είχε συμφωνηθεί στην εκεχειρία. Πρόκειται για τις κίτρινες τσιμεντένιες σημάνσεις που τοποθέτησε ο ισραηλινός στρατός κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας, οι οποίες χωρίζουν τη Λωρίδα της Γάζας στα δύο. Υποτίθεται ότι θα ήταν προσωρινές, ωστόσο πλέον λέγεται ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα νέα σύνορα μιας διχοτομημένης Γάζας.



Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

«Αν αυτοί (η Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι και χαρούμενοι, και αν δεν είναι καλοί, θα εξοντωθούν, θα τερματιστεί η ζωή τους», έχει κάνει ξεκάθαρο ο Τραμπ. «Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη στον Ισραηλινό στρατιώτη, αλλά λένε ότι ήταν πυροβολισμός από ελεύθερο σκοπευτή. Και ήταν αντίποινα για αυτό, και νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από BBC και Reuters