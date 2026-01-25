Γάζα: Το Ισραήλ ξεκινά «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας» για να εντοπίσει τον τελευταίο όμηρο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας» στη Γάζα με στόχο τον εντοπισμό του τελευταίου ομήρου που απομένει, του Ραν Γκβίλι.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ και άλλοι μεσολαβητές πιέζουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να περάσουν στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός.

Η εξέλιξη συμπίπτει με συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξει το βασικό πέρασμα της Ράφα στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο. Στο παρασκήνιο, το Σάββατο κορυφαίοι Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα επόμενα βήματα.

Η επιστροφή του Γκβίλι αντιμετωπίζεται ευρέως ως η τελευταία εκκρεμότητα πριν από το άνοιγμα της Ράφα. Μια τέτοια κίνηση θα θεωρηθεί ένδειξη ότι η διαδικασία περνά στη δεύτερη φάση.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, στην πρώτη φάση προβλέπεται η επιστροφή όλων των εναπομεινάντων ομήρων, ζωντανών ή νεκρών. Πριν από τη σημερινή επιχείρηση, η προηγούμενη ανάκτηση ομήρου είχε γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Since the weekend, IDF forces have been conducting a wide-scale operation to locate the fallen hostage, Master-Sgt. Ran Gvili, of blessed memory. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 25, 2026

Γάζα: Πού εστιάζουν οι έρευνες για τον Γκβίλι

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βρίσκονται τα λείψανα του Γκβίλι. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι μία από τις περιοχές που εξετάζονται είναι η Σουτζαΐγια και το Νταράζ Τούφα στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις έρευνες συμμετέχουν εξειδικευμένες ομάδες, μαζί με ραβίνους και οδοντιατροδικαστικούς εμπειρογνώμονες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση αν εντοπιστούν ανθρώπινα λείψανα. Η ανωνυμία ζητήθηκε επειδή η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

Η υπόθεση του Γκβίλι έχει αποκτήσει πολιτική βαρύτητα στο εσωτερικό του Ισραήλ. Η οικογένειά του έχει καλέσει δημόσια την κυβέρνηση Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας αν δεν επιστραφούν πρώτα τα λείψανά του.

BREAKING: Israel confirmed it is currently searching for the remains of Ran Gvili, the last hostage held by Hamas and the PIJ in northern Gaza.



Ran Gvili was killed and kidnapped on October 7 after heroically saving countless lives in Kibbutz Alumim. pic.twitter.com/caBqOwLbHv — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 25, 2026

Παρά τις ενστάσεις αυτές, η πίεση για συνέχεια της διαδικασίας αυξάνεται. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι, κατά την εκτίμησή της, η δεύτερη φάση της εκεχειρίας έχει ήδη ξεκινήσει.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι καθυστερεί τον εντοπισμό και την επιστροφή του τελευταίου ομήρου. Η οργάνωση απάντησε ότι έχει παραδώσει κάθε πληροφορία που διαθέτει για τον Γκβίλι και υποστηρίζει ότι το Ισραήλ εμποδίζει τις έρευνες σε περιοχές της Γάζας που βρίσκονται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Γάζα: Δύο ανήλικοι νεκροί ενώ μάζευαν ξύλα, διαφορετικές εκδοχές

Το CNN μετέδωσε ότι δύο ανήλικοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη βόρεια Γάζα ενώ μάζευαν ξύλα, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Τα δύο αγόρια ήταν ξαδέλφια. Ο Μοχάμεντ Αλ Ζαουάρα ήταν 14 ετών και ο Σουλεϊμάν Αλ Ζαουάρα έναν χρόνο μικρότερος, σύμφωνα με τις αρχές του νοσοκομείου Αλ Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί τους το πρωί του Σαββάτου. Βίντεο δείχνει τον πατέρα του ενός παιδιού να κρατά το σώμα του μέσα στο νοσοκομείο.

A heartbroken Palestinian father grieves the loss of his only son, Mohammad Al-Zawar'a, along with his nephew Suleiman, who were killed by Israeli bombardment while collecting firewood near Kamal Adwan Hospital in northern Gaza. pic.twitter.com/2PnrrjXnL4 — Quds News Network (@QudsNen) January 24, 2026

Ο θείος τους δήλωσε στο CNN ότι βγήκαν για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους στο μαγείρεμα και στη θέρμανση, λόγω του χειμώνα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στρατιώτες εντόπισαν άτομα που πέρασαν τη γραμμή οριοθέτησης, τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό και κινήθηκαν προς τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας το περιστατικό ως άμεση απειλή. Στρατιωτική πηγή ισχυρίστηκε ότι τα άτομα δεν ήταν παιδιά, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία.

Η οικογένεια απορρίπτει τον ισχυρισμό και λέει ότι βρίσκονταν κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν. Το CNN σημειώνει ότι σε αρκετά σημεία της Γάζας η γραμμή δεν είναι καθαρά σηματοδοτημένη.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα σε ένα 24ωρο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι από ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο στους 484. Το ίδιο υπουργείο ανέφερε ότι από τον Οκτώβριο του 2023 ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει φτάσει τους 71.657 και διευκρίνισε ότι τα στοιχεία δεν διαχωρίζουν μαχητές και αμάχους.

Τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε σειρά επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα

Η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε σειρά επιθέσεων. Μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν και τρεις Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι κοντά στην περιοχή Νετζαρίμ στην κεντρική Γάζα, οι οποίοι εργάζονταν για την Αιγυπτιακή Επιτροπή Αρωγής. Κατά τον ΟΗΕ, ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023 ανέρχεται σε 292.

Εκπρόσωπος της Αιγυπτιακής Επιτροπής Αρωγής δήλωσε στο CNN ότι τα οχήματα της οργάνωσης φέρουν εμφανή σήμανση και ότι οι δημοσιογράφοι κάλυπταν την περιοχή στο πλαίσιο της καθημερινής τους εργασίας. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχευσε άτομα που, όπως υποστήριξε, χειρίζονταν drone το οποίο συνδεόταν με τη Χαμάς και αποτελούσε απειλή, προσθέτοντας ότι το περιστατικό εξετάζεται.

Με πληροφορίες από Associated Press, CNN

