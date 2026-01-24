ΔΙΕΘΝΗ
Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ βρίσκονται στο Ισραήλ για να συζητήσουν για το μέλλον της Γάζας

Νωρίτερα αυτό το μήνα η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου πέρασε στη δεύτερη φάση

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ για να συναντηθούν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να συζητήσουν κυρίως για το μέλλον της Γάζας.

Προχθές, Πέμπτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για μια «Νέα Γάζα», με ουρανοξύστες κατοικιών, κέντρα δεδομένων και παραθαλάσσια θέρετρα, στο πλαίσιο της ώθησης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία διαταράσσεται από επανειλημμένες παραβιάσεις.

Οι εξελίξεις στη Γάζα

Ο επικεφαλής της μεταβατικής παλαιστινιακής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα με τη στήριξη των ΗΠΑ, ο Άλι Σάαθ, δήλωσε προχθές Πέμπτη ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα -ουσιαστικά η μόνη οδός που έχουν για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στο θύλακα οι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια κάτοικοί του- θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει τον αριθμό των Παλαιστινίων που εισέρχονται στη Γάζα μέσω του μεθοριακού περάσματος με την Αίγυπτο ώστε να εξασφαλίσει ότι θα εξέρχονται περισσότεροι απ' όσους εισέρχονται, είπαν τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα.

Τα σύνορα υποτίθεται ότι θα είχαν ανοίξει κατά την αρχική φάση του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι το σχέδιο πέρασε πλέον στη δεύτερη φάση, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ αναμένεται να αποσύρει περαιτέρω τα στρατεύματά του από τη Γάζα και η Χαμάς να παραδώσει τον έλεγχο της διοίκησης του εδάφους.

Με πληροφορίες από Reuters

