Από εμπόλεμη ζώνη σε «Ριβιέρα»: Η «νέα Γάζα» του Τραμπ μέσα από φουτουριστικές μακέτες

Στο Νταβός, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε ψηφιακές μακέτες για μια «νέα Γάζα». Οι εικόνες περιγράφουν ένα σχέδιο συνολικής αναμόρφωσης της Λωρίδας, με φουτουριστικά κτίρια, εκτεταμένες τεχνολογικές υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις κατά μήκος της ακτογραμμής.

Σύμφωνα με το υλικό της παρουσίασης, οι συντάκτες του σχεδίου χωρίζουν τη «μεταμόρφωση» σε τέσσερα στάδια και την αποτυπώνουν γεωγραφικά από τη Ράφα προς τη Χαν Γιουνίς και έως την πόλη της Γάζας. Σε διαφάνεια με τίτλο «Master Plan» διακρίνονται ζώνες κατοικίας, αλλά και μια εκτεταμένη παραλιακή ζώνη τουρισμού. Εκεί προβλέπονται 180 πύργοι, ενώ σε άλλα τμήματα δεσμεύεται γη για κέντρα δεδομένων και βιομηχανικές υποδομές. Παράλληλα, το πλάνο ενσωματώνει πάρκα και εκτάσεις πρασίνου, αγροτικές χρήσεις, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι αριθμοί που συνοδεύουν τις μακέτες δείχνουν το εύρος της παρέμβασης: το σχέδιο αναφέρεται σε περισσότερες από 100.000 κατοικίες και 75 ιατρικές μονάδες. Για τη Ράφα ειδικά, προβλέπει πάνω από 200 εκπαιδευτικά κέντρα και περισσότερους από 180 χώρους πολιτισμού, θρησκείας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σε τελετή όπου ο Τραμπ υπέγραψε το κείμενο ίδρυσης ενός νέου οργάνου, το οποίο αποκαλεί «Συμβούλιο Ειρήνης» και δηλώνει ότι θέλει να προεδρεύει. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να λάβει κεντρικό ρόλο στον νέο θεσμό.

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Τραμπ χαρακτήρισε το συμβούλιο εργαλείο διεθνούς διαμεσολάβησης και υποστήριξε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει ρόλο αντίστοιχο με εκείνον μεγάλων θεσμών της παγκόσμιας διπλωματίας. Είπε ακόμη ότι το σχέδιο για τη Γάζα προϋποθέτει κατάπαυση του πυρός και ενισχυμένη ανθρωπιστική βοήθεια, προσθέτοντας ότι το συμβούλιο θα επιβλέψει την «αποστρατιωτικοποίηση» της περιοχής. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, περιέγραψε το νέο όργανο ως μηχανισμό που θα λαμβάνει αποφάσεις και θα τις υλοποιεί.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που λένε «όχι» στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ωστόσο, η πρωτοβουλία συνάντησε αρνητική ανταπόκριση από βασικούς συμμάχους της Ουάσιγκτον. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υπογράψει, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν και η Γαλλία με τη Γερμανία. Από το Νταβός, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ανέφερε ότι η συμφωνία έχει χαρακτήρα νομικής συνθήκης και ότι η συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν δημιουργεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.

Η πρόσκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο προκάλεσε ιδιαίτερη ενόχληση σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Ο Τραμπ είπε ότι η Ρωσία θα ενταχθεί, ωστόσο η Μόσχα ανακοίνωσε πως εξετάζει την πρόταση.

Την ίδια ώρα, αραβικές κυβερνήσεις εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενες το βαρύ ανθρώπινο και πολιτικό κόστος του πολέμου στη Γάζα.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 19 χώρες ως ιδρυτικά μέλη, ενώ η αμερικανική πλευρά έκανε λόγο για περίπου 35 κράτη που έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και η Τουρκία, καθώς και η Λευκορωσία. Οι ευρωπαϊκές χώρες απουσίασαν από το σχήμα.

Η αισθητική των μακετών, τέλος, παραπέμπει σε πρόσφατο διαδικτυακό βίντεο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη (AI), το οποίο παρουσίαζε τη Γάζα ως «Ριβιέρα».

