Γάζα: Η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο με την εκτέλεση οκτώ «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς μετέδωσε βίντεο που φέρεται να δείχνει την εκτέλεση οκτώ ανδρών οι οποίοι κατηγορούνται ως «συνεργάτες των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής», στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το δίκτυο, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε βάσει του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το βίντεο, του οποίου η αυθεντικότητα, η ημερομηνία και η τοποθεσία δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, δημοσιεύθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κανάλι του Al Aqsa TV, του τηλεοπτικού σταθμού που συνδέεται με τη Χαμάς, στην πλατφόρμα Telegram.

Η λεζάντα που το συνόδευε ανέφερε: «Η Αντίσταση εκτελεί τη θανατική ποινή αρκετών συνεργατών και εγκληματιών στην πόλη της Γάζας».

Στις εικόνες διακρίνονται οκτώ άνδρες με δεμένα χέρια και καλυμμένα μάτια, οι οποίοι οδηγούνται σε δημόσιο χώρο, γονατίζουν και στη συνέχεια εκτελούνται από ενόπλους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη Χαμάς ή από διεθνείς οργανισμούς, ενώ οι αρχές του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Αυτοί είναι οι πρώτοι 7 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς