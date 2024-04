Γάζα: Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς έμαθε τον θάνατο των γιων του

Η στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε μαθαίνει πως τρεις από τους γιους του σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινών στη Γάζα καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο Ισμαήλ Χανίγε, ηγέτης της Χαμάς που ζει εξόριστος στο Κατάρ, πραγματοποιούσε επίσκεψη σε νοσοκομείο, η οποία καταγραφόταν από τις τηλεοπτικές κάμερες. Την ώρα που ένας συνεργάτης του τον ενημερώνει για την είδηση του θανάτου τριών γιων του και τεσσάρων εγγονών του ο Χανίγε φαίνεται να γνέφει καταφατικά, να χαμηλώνει για μια στιγμή το βλέμμα του στο έδαφος, ενώ λέει: «Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.



The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh's three sons - claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSO pic.twitter.com/6snh5yTrrp