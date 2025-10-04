ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Δύο νεκροί από την καταιγίδα Έιμι

Ένας 48χρονος άνδρας πνίγηκε και άλλος ένας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, λόγω των σφοδρών ανέμων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γαλλία: Δύο νεκροί από την καταιγίδα Έιμι Facebook Twitter
0

Η καταιγίδα με την ονομασία Έιμι πλήττει τη Γαλλία, που σύμφωνα με τις αρχές, μετρά δύο νεκρούς.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ένας 48χρονος άνδρας πνίγηκε σήμερα στο Ετρετά, στη δυτική Γαλλία και άλλος ένας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, λόγω των σφοδρών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Έιμι.

Ο 48χρονος είχε πάει για μπάνιο το πρωί στο Ετρετά αλλά παρασύρθηκε από τα κύματα και δεν στάθηκε δυνατή η διάσωσή του. Όσο για το τροχαίο, αυτό σημειώθηκε στη βόρεια Γαλλία, έπειτα από πτώση δέντρου επάνω σε όχημα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Βίντεο από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας έχουν αναρτηθεί στα social media.

Οι πέντε βόρειες επαρχίες της Γαλλίας καθώς και εκείνη του Σεν-Μαριτίμ, έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό από το απόγευμα λόγω της καταιγίδας Έιμι που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφήνοντας πίσω την έναν νεκρό.

Περίπου 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί στην περιοχή της Νορμανδίας. Η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί το μεσημέρι στα 3.000 από αυτά, όμως το απόγευμα οι άνεμοι ενισχύθηκαν και προκλήθηκαν νέες διακοπές.

Οι αρχές προτρέπουν τους οδηγούς οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους να μειώνουν την ταχύτητά τους.

Η καταιγίδα αναμένεται ότι θα εξασθενίσει αργότερα απόψε, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Προειδοποιήσεις Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, ενώ η Γάζα εξακολουθεί να μετρά νεκρούς

Διεθνή / Τελεσίγραφα Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, την ώρα που οι νεκροί στη Γάζα αυξάνονται

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε με τη διπλωματία, είτε στρατιωτικά» λέει ο Νετανιάχου - «Δεν θα δεχθώ καθυστερήσεις», προειδοποιεί ο Τραμπ - 57 νεκροί στον θύλακα παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ δηλώνει ικανοποιημένος με την παύση του πυρ από το Ισραήλ αλλά υπάρχουν αναφορές για 57 νεκρούς

Διεθνή / Γάζα: Αναφορές για 57 νεκρούς λίγο αφότου ο Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος με την παύση των ισραηλινών επιθέσεων

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας αναφέρει δεκάδες νεκρούς στον θύλακα, παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου για παύση των βομβαρδισμών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς

Ενώ ετοιμάζονται για την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, συνεχίζουν τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει τις επιδρομές - Προετοιμάζονται για το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ σταματά τις επιδρομές - Εν αναμονή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ

Οι IDF δήλωσαν ότι έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για το πρώτο στάδιο του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας

Διεθνή / Γάζα: Αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας

Η ισραηλινή οργάνωση που παρέχει νομική υποστήριξη στα μέλη του στολίσκου, Adalah, αναφέρει ότι σε αρκετούς ακτιβιστές αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό και φάρμακα
LIFO NEWSROOM
Ζιζέλ Πελικό: Eπιστρέφει στο δικαστήριο μετά τη δίκη που διέλυσε την οικογένειά της και την έκανε σύμβολο

Διεθνή / Ζιζέλ Πελικό: Eπιστρέφει στο δικαστήριο μετά τη δίκη που διέλυσε την οικογένειά της και την έκανε σύμβολο

Ο μοναδικός από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της, αμφισβήτησε την ποινή του - Τα βίντεο των βιασμών της θα προβληθούν ξανά στο δικαστήριο και η ίδια θα παραστεί ως μάρτυρας αυτή τη φορά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η αβεβαιότητα και η καχυποψία συνεχίζονται μαζί με τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Διεθνή / Γάζα: Η αβεβαιότητα και η καχυποψία συνεχίζονται μαζί με τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Παρά το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών και την εντολή που δόθηκε στους IDF για την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, η Γάζα σφυροκοπάται
LIFO NEWSROOM
Η σοκολάτα σε κρίση: Τι συμβαίνει με τη Barry Callebaut - Ποιες οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά σοκολάτας

Διεθνή / Η σοκολάτα σε κρίση: Τι συμβαίνει με τη Barry Callebaut - Ποιες οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά

Η Barry Callebaut, η μεγαλύτερη εταιρεία χύμα σοκολάτας στον κόσμο, αντιμετωπίζει κρίση λόγω υψηλών τιμών κακάο, αλλαγών στη διοίκηση και διακοπών παραγωγής - Οι αποφάσεις της επηρεάζουν τι θα βρούμε στα ράφια σοκολάτας παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
 
 