Γαλλία: Αυτή είναι η πρώτη φρεγάτα Belharra που ναυπηγείται για την Ελλάδα

Oι πρώτες εικόνες από την κατασκευή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra δόθηκαν στη δημοσιότητα, με αφορμή την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και είδε από κοντά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι εργασίες ναυπήγησης της πρώτης γαλλικής FDI [email protected], η οποία ήδη έχει πέσει στο νερό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πετράκης κατά την επίσκεψή του στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους επικεφαλής των εταιρειών, ρωτώντας σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τη διαμόρφωση των ελληνικών [email protected], που αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα η πρώτη το 2025 και οι άλλες δύο το 2026. Ήδη στα ναυπηγεία της Λοριάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή της πρώτης γαλλικής φρεγάτας, με τις εργασίες να προχωρούν με απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Κατά την επίσκεψη του ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και είδε από κοντά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι εργασίες ναυπήγησης των φρεγατών FDI, ενώ όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το ΓΕΝ στο Twitter, έγινε και σχετική ενημέρωση με λεπτομέρειες για την εξέλιξη του προγράμματος.

