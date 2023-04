Φονικές χιονοστιβάδες στη Νορβηγία: Τέσσερις νεκροί - Παρασύρθηκε σπίτι κι ένα μαντρί με 140 κατσίκες

Χιονοστιβάδες σημειώθηκαν στη βόρεια Νορβηγία, με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας τουρίστας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πέντε μέλη ομάδας ξένων τουριστών παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα κοντά στο Καβριγκτίντεν, μια βουνοκορφή στον απώτατο βορρά της Νορβηγίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας από αυτούς και άλλοι δύο να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος του Λίνγκεν, Ντα-Χάβαρντ Γιόνσεν, είπε ότι οι τουρίστες είχαν φτάσει στην περιοχή από την Ιταλία.

Norway: Avalanche sweeps a house into the sea in Troms. Four are confirmed dead after three avalanches in the area. https://t.co/bGxJ7iQowp pic.twitter.com/Ql7cMu53LB

Σύμφωνα με τον Μόρτεν Πέτερσεν, εκπρόσωπο της αστυνομίας του Τρομς, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αργότερα, όταν μια χιονοστιβάδα παρέσυρε ένα σπίτι και μια αποθήκη και τα έριξε στη θάλασσα, στο νησί Ρεϊνόγια.

Τη στιγμή του δυστυχήματος μέσα στην αποθήκη βρίσκονταν 140 κατσίκες.

Ο τέταρτος θάνατος κατεγράφη στην περιοχή Νορντρέισα, από ακόμη μία χιονοστιβάδα.

On the first day of easter holiday here in Troms my county, four people died in avalanches due to enormous snow amounts and tourists who just have to roam in the hills. They should put out huge skull signs with *u will die here*.. pic.twitter.com/dDefSuefkb