Από τη Φλόριντα στη Λουιζιάνα: Το «ντόμινο» των αντιεμβολιαστών απειλεί τα σχολεία

Η εκστρατεία του Υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ., ενάντια στους εμβολιασμούς μπαίνει σε μια νέα, ακόμη πιο επιθετική φάση, απειλώντας να ανατρέψει δεκαετίες πολιτικής δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος του ίδιου και των συμμάχων του είναι να καταργηθούν οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε σχολεία και νοσοκομεία, με τρεις πολιτείες, τη Λουιζιάνα, το Τέξας και το Αϊντάχο, να αποτελούν το πεδίο δοκιμής.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις αλλαγές στις ομοσπονδιακές οδηγίες, όπου ο Κένεντι περιόρισε τις συστάσεις για τον ετήσιο εμβολιασμό κατά του Covid αποκλειστικά σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, η συζήτηση στην Ουάσινγκτον κορυφώνεται, με την κατάθεση της πρώην επικεφαλής του CDC, Σούζαν Μονάρεζ, και τις πιέσεις για ακόμη πιο χαλαρές οδηγίες.

Για τους Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες, η κατάσταση αποτελεί ένα πραγματικό δίλημμα. Από τη μία, δεν επιθυμούν να συγκρουστούν με την κυβέρνηση Τραμπ και το φιλοεμβολιαστικό τμήμα της βάσης τους. Από την άλλη, το αναδυόμενο αντιεμβολιαστικό ρεύμα κερδίζει συνεχώς έδαφος στο κόμμα, χάρη κυρίως στο κίνημα MAHA (Mothers Against Harmful Actions), που συσπειρώνει χιλιάδες γυναίκες και μητέρες. Η δυναμική αυτού του κινήματος πιέζει το κόμμα να στραφεί πιο έντονα κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών, έστω κι αν κάτι τέτοιο αντιβαίνει στις επιστημονικές προειδοποιήσεις.

Στη Λουιζιάνα, ήδη προετοιμάζεται η επαναφορά νομοσχεδίου «ιατρικής ελευθερίας» που θα απαγορεύει τα εμβολιαστικά mandates, ενώ στο Τέξας ομάδες όπως το Texans for Medical Freedom υπόσχονται «σαρωτικές αλλαγές» που θα δίνουν τον απόλυτο έλεγχο στους γονείς. Στο Αϊντάχο, οι νομοθέτες χτίζουν πάνω σε νόμο που περιορίζει ήδη τις «υποχρεωτικές ιατρικές παρεμβάσεις», αν και αφήνει ορισμένα παραθυράκια για εξαιρέσεις.

Η μεγαλύτερη ανησυχία, όμως, προέρχεται από τη Φλόριντα, την πρώτη πολιτεία που επιχείρησε να καταργήσει απαιτήσεις για εμβόλια όπως η ανεμοβλογιά. Ειδικοί φοβούνται ότι αυτή η πρωτοβουλία θα προκαλέσει ένα επικίνδυνο «ντόμινο», με περισσότερες πολιτείες να ακολουθούν, οδηγώντας σε δραματική μείωση των ποσοστών εμβολιασμού. Η πιθανότητα να δούμε επιστροφή ξεχασμένων επιδημιών, όπως η ιλαρά ή η πολιομυελίτιδα, δεν είναι καθόλου μακρινή, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Οι υποστηρικτές της εκστρατείας του Κένεντι παρουσιάζουν την κατάργηση των mandates ως ζήτημα ελευθερίας και δικαιωμάτων. Ο δικηγόρος Άαρον Σίρι χαρακτήρισε τα υποχρεωτικά εμβόλια «εργαλεία τυράννων και εγκληματιών». Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις όπως το American Families for Vaccines προειδοποιούν ότι κάθε χαλάρωση θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές, ιδιαίτερα παιδιών. «Οποιαδήποτε υποχώρηση της νομοθεσίας θα βάλει σε κίνδυνο παιδιά που θα αρρωστήσουν και, δυστυχώς, θα πεθάνουν», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Η εικόνα παραμένει ρευστή. Η Φλόριντα ήδη αντιμετωπίζει δικαστικές μάχες που ίσως μπλοκάρουν τις αλλαγές, αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει αποκτήσει ισχυρή πολιτική φωνή και φιλοδοξεί να καθορίσει την ατζέντα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Το ερώτημα είναι αν η «ιατρική ελευθερία» θα υπερισχύσει της επιστημονικής πραγματικότητας – και ποιο θα είναι το τίμημα για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Politico

