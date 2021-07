Στρατιωτικό αεροσκάφος των Φιλιππίνων με 85 επιβαίνοντες συνετρίβη, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με το CNN Φιλιππίνων, ένα C130 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας συνετρίβη στο νησάκι Τζόλο, στην επαρχία Σούλου, στις 11:30 τοπική ώρα, κατά τη διαδικασία προσγείωσής του.

Ο υπουργός Άμυνας των Φιλιππίνων Ντελφίν Λορεντζάνα δήλωσε ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή του αεροπλάνου

Some sources stated that at least 40 people are rescued from the wreckage, the aircraft itself is engulfed in flames at the crash site.



Photo from MaxDefense Philippines pic.twitter.com/geADePM3VZ