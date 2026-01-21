«Έτοιμη να δράσει η ΕΕ εάν χρειαστεί»: Μήνυμα φον ντερ Λάιεν για Γροιλανδία και δασμούς

Προειδοποίηση απηύθυνε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία «θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας».

Οι δηλώσεις της έγιναν σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Προειδοποιεί εκ νέου η Φον ντερ Λάιεν

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «συμφωνεί με τους Αμερικανούς φίλους της» ως προς τη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική και ότι η συνεργασία αυτή υλοποιείται ήδη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε «λάθος» τις προτάσεις για επιβολή πρόσθετων δασμών, προειδοποιώντας ότι «μια επικίνδυνη καθοδική πορεία μεταξύ συμμάχων θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας, τους οποίους επιδιώκουμε να κρατήσουμε μακριά από το στρατηγικό μας περιβάλλον».

This moment of global change is fraught with dangers.



And Europe must be ready to change even faster.



To become more independent. For its own future ↓ https://t.co/LwlxjFLhZX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2026

Παράλληλα τόνισε ότι «η Ευρώπη προτιμά τον διάλογο και τις λύσεις», διαμηνύοντας ωστόσο πως η ΕΕ είναι «πλήρως προετοιμασμένη να δράσει με ενότητα και αποφασιστικότητα, εφόσον χρειαστεί».

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για γεγονότα που «έχουν συγκλονίσει τον κόσμο» το τελευταίο διάστημα, τα οποία αντανακλούν μια βαθιά «μετατόπιση στη διεθνή τάξη», η οποία δεν είναι μόνο «σεισμική», αλλά και «μόνιμη». «Η ταχύτητα της αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που ορίζεται από την ωμή ισχύ - οικονομική, στρατιωτική, τεχνολογική ή γεωπολιτική», σημείωσε.

Αντόνιο Κόστα: Έκανε λόγο για «τρομακτικές» γεωπολιτικές προκλήσεις

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αναγνώρισε ότι «οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μοιάζουν κάποιες φορές τρομακτικές», αναφερόμενος ειδικότερα στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στην υπονόμευση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και στην αμφισβήτηση βασικών συμμαχιών.

Ωστόσο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξέλθει από αυτή την περίοδο ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο κυρίαρχη». Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: «μια Ευρώπη αρχών, προστασίας και ευημερίας» - διαστάσεις που, όπως είπε, δοκιμάζονται σήμερα ιδιαίτερα στις διατλαντικές σχέσεις.

The geopolitical challenges Europe is facing may seem daunting: Russia’s war of aggression against Ukraine; the international rules-based order undermined; core alliances questioned.



But the EU will come out of this stronger, more resilient and sovereign. https://t.co/xtPSI0EwO9 — António Costa (@eucopresident) January 21, 2026

Ο Αντόνιο Κόστα εξήγησε ότι η απόφασή του να συγκαλέσει αύριο συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για τις διατλαντικές σχέσεις βασίζεται σε μια σειρά κοινών θέσεων των κρατών-μελών. Μεταξύ αυτών:

η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία

η πλήρης στήριξη και αλληλεγγύη προς το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, με σαφή θέση ότι μόνο οι ίδιοι μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους

η αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω του ΝΑΤΟ

η αντίθεση σε περαιτέρω δασμούς, οι οποίοι θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα ήταν ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

η ετοιμότητα της ΕΕ να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της από κάθε μορφή εξαναγκασμού

και, τέλος, η βούληση για συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

«Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να καθοδηγήσουν τις συζητήσεις των ηγετών μας αύριο, αλλά και τις μελλοντικές μας ενέργειες», κατέληξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νέες δηλώσεις από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αποφύγουν «το αντανακλαστικό της οργής» και να ακούσουν «τα επιχειρήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Θέλω να πω σε όλον τον κόσμο: πάρτε βαθιά αναπνοή. Μην βγάζετε αυτό το αντανακλαστικό της οργής που έχουμε παρατηρήσει, ούτε αυτήν την πικρία», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λίγο πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Νταβός.

«Γιατί δεν κάθονται να περιμένουν να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ για να ακούσουν τα επιχειρήματά του;», διερωτήθηκε.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «εμπρηστικές» τις επικρίσεις κατά της αμερικανικής κυβέρνησης που εκτόξευσαν χθες στο Νταβός η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες (...), το κράτος δικαίου από το νταηλίκι», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι θα είναι «ανελαστική» απέναντι στις αμερικανικές διεκδικήσεις.

Κανείς από τους δύο δεν έμεινε στο Νταβός για να ακούσει σήμερα τα «επιχειρήματα» του Τραμπ.

«Αν αυτό είναι όλο κι όλο που ο πρόεδρος Μακρόν έχει να κάνει την ώρα που (...) ο γαλλικός προϋπολογισμός είναι μπάχαλο, θα τον συμβούλευα να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα για τον γαλλικό λαό», είπε.

«Ζητούμε από τους συμμάχους μας να κατανοήσουν ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», επέμεινε υπενθυμίζοντας ότι η Δανία παραχώρησε το 1917 τις Παρθένες Νήσους στις ΗΠΑ, κατά την γνώμη του διότι η Κοπεγχάγη κατανοούσε την εποχή εκείνη, μεσούντος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, την σημασία αυτής της κίνησης για την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ