Ερντογάν κατά Ελλάδας: Πανικοβάλλονται όταν λες «Tayfun»- Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε με δεμένα τα χέρια

«Δεν μπορούμε ούτε να εξηγήσουμε ούτε να αποδεχθούμε τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία την τελευταία περίοδο», είπε σε συνέντευξή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύοντας νέα επίθεση.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο Ερντογάν σημείωσε ότι «αυτή η στάση είναι αντίθετη τόσο στις σχέσεις γειτονίας όσο και στις συμμαχίες».

Συνέχισε δε λέγοντας πως «Η κύρια δυσφορία της Ελλάδας είναι το ανερχόμενο προφίλ της Τουρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

»Απελπισμένη μπροστά στις απαντήσεις μας στα παράνομα βήματα της Ελλάδας, η ελληνική πλευρά καταφεύγει σε παράλογες μεθόδους. Δεν υπάρχει καμία βάση στην οποία η Ελλάδα μπορεί να βασίσει τους ισχυρισμούς της για τις αεροπορικές παραβιάσεις» τόνισε.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση με παρενοχλήσεις στον εναέριο χώρο και τους «ψαράδες μας», όπως είπε μεταξύ άλλων.

«Η αεροπορία και η ακτοφυλακή μας δεν αφήνουν αναπάντητες αυτές τις ενέργειες» τόνισε.

«Πανικοβάλλονται όταν λες «Tayfun» συνέχισε ο Τούρκος Πρόεδρος διερωτώμενος «δεν θα προετοιμαστούμε εμείς;».

«Φτιάξαμε τον Tayfun κι έχει βεληνεκές 560 χιλιομέτρων. Όμως εγώ ζήτησα βεληνεκές 1000 χιλιομέτρων. Γιατί ο πανικός; Φτιάξε κι εσύ κι να έχεις. Γιατί ενοχλούνται. Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε με δεμένα τα χέρια απέναντι σε ενέργειες που στοχεύουν στην ασφάλεια της χώρας μας» επισήμανε ενώ δεσμεύτηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να απαντά στις προκλήσεις.

Aπαριθμώντας τα οπλικά συστήματα της χώρας του ο Ερντογάν σημείωσε ότι «Με όλα αυτά οι ένοπλες δυνάμεις μας θα γίνουν πολύ ισχυρές».

Σημείωσε δε ότι δεν αντιλαμβάνεται για τις ελληνικές αντιδράσεις καθώς η Τουρκία δρα έτσι για την προστασία της επικράτειάς της.

Ο Ερντογάν επισήμανε ακόμα ότι η Τουρκία έχει σοβαρή αμυντική βιομηχανία.

«Είμαστε σε καλή θέση και στις εξαγωγές. Όταν ήρθαμε στην εξουσία, είχαμε θέσει ως στόχο μας μια πλήρως ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία. Τώρα το κάνουμε βήμα προς βήμα» είπε μεταξύ άλλων.

Σημείωσε πως το 2002 δραστηριοποιούνταν 56 εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας στη χώρα ενώ ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε 2.705 σήμερα.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην Αγία Σοφία λέγοντας πως το άνοιγμά της ξανά είναι μία υπογραφή της κυβέρνησής του.

«Ευχαριστούμε τον Θεό για το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας. Πώς μπορώ να μην συγκινούμαι;» είπε.

