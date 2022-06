Ερντογάν για Μητσοτάκη: Επιτέθηκε στην Τουρκία από το Κογκρέσο σαν να μην είχαμε συναντηθεί

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά της Ελλάδας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε ενοχλημένος με την στάση του Έλληνας πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ αναφορικά με την Τουρκία, λέγοντας:

«Παρά το γεγονός ότι είπε να μην αφήσουμε άλλους να μπουν ανάμεσά μας στη συνάντηση που είχε μαζί μου, δύο εβδομάδες αργότερα μίλησε στη Γερουσία των ΗΠΑ και επιτέθηκε στην Τουρκία σαν να μην είχαμε συναντηθεί και συνομιλήσει οι δυο μας. Μετά έκανε παρόμοια πράγματα στο Νταβός. Δεν λέμε ναι σε μια πολιτική που στερείται προσωπικότητας», υπογράμμισε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα αγοράσω τον ισχυρισμό ότι έχουν εγκατασταθεί κατά της Ρωσίας. Δεν θα καταπιώ αυτό το επιχείρημα», ενώ σημείωσε ότι παρόλο που η Ελλάδα χρωστάει 400 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να της παρέχουν οπλική υποστήριξη και αεροπλάνα.

«Σήμερα η Ελλάδα χρωστάει 400 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά, χώρες της Ευρώπης που δεν θα πω τα ονόματα τους της παραχωρούν όπλα, ελικόπτερα, αεροσκάφη. Όπως και οι ΗΠΑ στηρίζει με τον ίδιο τρόπο και παραχωρεί. Εναντίον ποιου;», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε, δε, ότι δεν θα επιτρέψει σε Φινλανδία και Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, για όσο διάστημα εξακολουθούν να υποστηρίζουν τους Κούρδους και το PKK.

«Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τη στιγμή που η κρατική της τηλεόραση μεταδίδει συνεντεύξεις ηγετών τρομοκρατών. Το ίδιο ισχύει και για τη Φινλανδία», δήλωσε.

LIVE: Türkiye’s President Erdogan and his Venezuelan counterpart Maduro hold joint press conference in Ankara https://t.co/zS7co8K9GS