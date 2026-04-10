Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν - Οι πρώτες πληροφορίες

Το περιστατικό έγινε στο Σαν Φρανσίσκο - Δεν έγινε γνωστό εάν ήταν μέσα στο σπίτι ο Σαμ Άλτμαν

The LiFO team
The LiFO team
Ο Σαμ Άλτμαν / EPA
Στόχος επίθεσης έγινε το σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, στο Σαν Φρανσίσκο, όταν άγνωστος πέταξε μολότοφ τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/4), σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη υπόπτου, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Όπως γνωστοποίησε η OpenAI σε εσωτερικό μήνυμα προς εργαζομένους, οι ζημιές ήταν «περιορισμένες».

Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς εκτός από την επίθεση στο σπίτι του Άλτμαν, υπήρξαν και απειλές κατά της έδρας της εταιρείας.

Σαμ Άλτμαν: Το περιστατικό και οι συνθήκες

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, με τη μολότοφ να προκαλεί μικρές υλικές φθορές στην κατοικία του Άλτμαν. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον δράστη.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, πάντως, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Τα γραφεία της OpenAI έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο απειλών ασφαλείας, γεγονός που έχει αυξήσει τα μέτρα προστασίας γύρω από την εταιρεία.

Η νέα επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση εκτενούς έρευνας από το The New Yorker, η οποία, έπειτα από έναν χρόνο ερευνών, παρουσίασε τον Άλτμαν ως έναν «ηθικά αναξιόπιστο» ηγέτη στον αγώνα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το δημοσίευμα φαίνεται να ενίσχυσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον ρόλο της OpenAI και την επιρροή της, σε μια περίοδο που οι τεχνολογικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων.

Η OpenAI δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημο δημόσιο σχόλιο για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Forbes

