Επιχείρηση «Midnight Hammer»: Πώς η Ουάσιγκτον έκρυψε την επίθεση στο Ιράν

Πριν ακόμη ξημερώσει στις ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο, παρατηρητές πτήσεων εντόπισαν B-2 stealth bombers να απογειώνονται από τη βάση Whiteman στο Μισούρι και να κατευθύνονται προς τον Ειρηνικό. Η ασυνήθιστη πτήση τους, ορατή κατά διαστήματα σε εφαρμογές εντοπισμού, προκάλεσε εικασίες ότι μετακινούνταν προς τη Γκουάμ, πιθανώς ενόψει επίθεσης στο Ιράν.

Ενώ οι αναλυτές διερωτούνταν γιατί τα B-2 πήγαιναν στη Γκουάμ αντί για την πλησιέστερη στο Ιράν βάση, στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία, η Ουάσιγκτον είχε ήδη ξεκινήσει μια από τις πιο απόρρητες στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

Πώς τα B-2 stealth bombers έφτασαν στο Ιράν απαρατήρητα

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, άλλα επτά B-2 απογειώθηκαν από το ίδιο σημείο, αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς ανατολή και σε πλήρη λειτουργία απόκρυψης (stealth). Δεκαοκτώ ώρες αργότερα, τα αεροσκάφη έπληξαν δύο από τους τρεις πυρηνικούς στόχους που μπήκαν στο στόχαστρο της αποστολής, ρίχνοντας συνολικά 14 βόμβες τύπου bunker-buster.

Οι επιθέσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν αποτελούσαν το κέντρο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Midnight Hammer», η οποία σχεδιάστηκε με απόλυτη μυστικότητα και συνειδητή παραπλάνηση.

«Η κλίμακα όσων συνέβησαν θα άφηνε άφωνο κάθε Αμερικανό, αν μπορούσε να τη δει σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. «Η Τεχεράνη καλείται πλέον να αποδεχθεί πως αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πέταξαν απαρατήρητα πάνω από τους πιο ευαίσθητους στόχους της και κατέστρεψαν πυρηνικές υποδομές».

Δίπλα του, ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του μικτού επιτελείου, αποκάλυψε ότι η πτήση των B-2 προς τη Γκουάμ λειτούργησε ως αντιπερισπασμός, σχεδιασμένο να αποσπάσει την προσοχή και να εξασφαλίσει τακτικό αιφνιδιασμό.

Όπως είπε, η στρατηγική παραπλάνησης ήταν γνωστή σε ελάχιστους αξιωματούχους, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στο Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (Centcom).

Ο Νταγκ Μπέρκι, διευθυντής του Mitchell Institute for Aerospace Studies, εξήγησε ότι η αποστολή συνδύασε τεχνικές «αποκάλυψης-απόκρυψης», με ορισμένα αεροσκάφη να εμφανίζονται ηθελημένα στα ραντάρ, ενώ τα υπόλοιπα κρατούσαν πλήρη σιγή.

Σε συγχρονισμό με τα B-2, υποβρύχιο εκτόξευσε πάνω από 24 πυραύλους προς το Ισφαχάν

Η επιχείρηση κορυφώθηκε στις 12:30 τα ξημερώματα Κυριακής (ώρα Ιράν), όταν αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε πάνω από 24 πυραύλους Tomahawk προς το Ισφαχάν, ακριβώς τη στιγμή που τα B-2 εισέρχονταν στον ιρανικό εναέριο χώρο. Οι βομβαρδισμοί ολοκληρώθηκαν μεταξύ 2:10 και 2:35 π.μ., λίγα λεπτά πριν φτάσουν οι πύραυλοι στο στόχο, με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να ενισχύει το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Σύμφωνα με τον Κέιν, ολόκληρη η αποστολή, αποτελούμενη από τα B-2, τα ανεφοδιαστικά αεροσκάφη και τη μαχητικά συνοδεία, μπήκε και βγήκε από τον ιρανικό εναέριο χώρο χωρίς να εντοπιστεί ή να δεχθεί πυρά.

«Ήταν μια αποστολή υψηλής ακρίβειας, βασισμένη σε παραπλάνηση, όπως η μετακίνηση των B-2 προς τη Γκουάμ», σχολίασε ο ναύαρχος ε.α. Τζέιμς Σταυρίδης. «Τα μέσα ενημέρωσης εστίασαν εκεί, κι αυτό πιθανόν έκανε την Τεχεράνη να πιστέψει πως έχει ακόμη λίγες μέρες».

Ο Τζόζεφ Βότελ, πρώην διοικητής του Centcom επί Τραμπ, εξήγησε ότι η απογείωση από το Μισούρι μείωσε τον κίνδυνο εντοπισμού. «Ήταν μια ιδιαίτερα έξυπνη κίνηση».

Το καλύτερο παραπλανητικό στοιχείο δεν ήταν τα B-2, αλλά το πολιτικό αφήγημα

Ο Κίμιτ πρόσθεσε: «Το καλύτερο παραπλανητικό στοιχείο δεν ήταν τα B-2 στη Γκουάμ, αλλά το πολιτικό αφήγημα. Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία δύο εβδομάδων για συμφωνία και τρεις ημέρες μετά, ήρθε η επίθεση. Κλασικός Δούρειος Ίππος».

Παρόλο που στις συναντήσεις του G7 στον Καναδά, ο Τραμπ φαινόταν να πιέζει για διπλωματική λύση, τέσσερις πηγές αναφέρουν ότι είχε ήδη καταλήξει στην απόφαση για επίθεση. Μία από αυτές είπε: «Ήταν φανερό ότι είχε ήδη ετοιμάσει τις δηλώσεις του για μετά».

Παρά ταύτα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «δεν υπήρξε καμία ένδειξη από τον Τραμπ πως σκόπευε να εμπλακεί στρατιωτικά».

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος συμμετείχε στις ευρωπαϊκές συνομιλίες με το Ιράν την Παρασκευή, επίσης δεν γνώριζε για την επικείμενη επίθεση. Σύμφωνα με άτομο κοντά στις συνομιλίες, προσπάθησε να τονίσει στην ιρανική αντιπροσωπεία ότι η διορία του Τραμπ ήταν πιο άμεση απ’ όσο φαινόταν.

Αρκετές πηγές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ είχε πειστεί πως το ρίσκο είχε περιοριστεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών επιθέσεων που είχαν ήδη πλήξει την ιρανική αεράμυνα.

Πώς το Ισραήλ προετοίμασε το έδαφος για την επίθεση των ΗΠΑ

Η Κόρι Σέικ του American Enterprise Institute σχολίασε: «Η έκπληξη μείωσε τον κίνδυνο, αλλά δεδομένου ότι το Ισραήλ είχε ήδη αποκτήσει εναέρια κυριαρχία, ίσως όχι καθοριστικά».

Ο Κέιν σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αξιοποίησαν την «προεργασία» των ισραηλινών επιχειρήσεων την προηγούμενη εβδομάδα για να εξασφαλίσουν πρόσβαση και ελευθερία κινήσεων.

Ο Μπέρκι ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των ισραηλινών F-35, που «συλλέγουν τεράστιο όγκο πληροφοριών για τις εναέριες άμυνες του Ιράν».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τόνισε τη μυστικότητα της αποστολής, λέγοντας ότι το Κογκρέσο ενημερώθηκε μετά την επίθεση. Εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανού προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ανέφερε πάντως ότι εκείνος είχε λάβει ενημέρωση λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση.

Πότε ενημερώθηκαν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ

Η πλειονότητα των συμμάχων, πάντως, δεν είχε προειδοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε ειδοποίηση μόλις λίγες ώρες πριν την επίθεση.

Η μόνη εξαίρεση ήταν το Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, σύμφωνα με επίσημες πηγές, είχε απόλυτη γνώση του σχεδίου. Μάλιστα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τα αμερικανικά χτυπήματα.

Αξιοσημείωτο είναι πως λίγες ημέρες πριν, ΗΠΑ και Ισραήλ εΦάρμοσαν κοινό σχέδιο παραπληροφόρησης. Έτσο, έγιναν διαρροές σε ισραηλινά ΜΜΕ με σκοπό να παρουσίασουν μια δήθεν έντονη διαφωνία ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να φέρεται να ζητά αποκλιμάκωση στο Ιράν. Μια εικόνα που, όπως αναφέρουν οι Financial Times, στόχευε αποκλειστικά στην παραπλάνηση της Τεχεράνης.

