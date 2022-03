Επέζησε του Ολοκαυτώματος και σκοτώθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Ένας Ουκρανός που επέζησε από το Ολοκαύτωμα των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Ο Boris Romantschenko, 96 ετών, πέθανε σε ρωσικό βομβαρδισμό της πολυκατοικίας, όπου διέμενε, την Παρασκευή, δήλωσαν συγγενείς του.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ανηλεώς το Χάρκοβο, το οποίο βρίσκεται μόλις 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα, για περισσότερες από τρεις εβδομάδες. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 500 άμαχοι έχουν σκοτωθεί.

