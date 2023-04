Εντυπωσιακές εικόνες: Κεραυνός χτυπά τον πύργο του Τορόντο

Εντυπωσιακά πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή που κεραυνός χτυπά την κορυφή του πύργου CN στο Τορόντο του Καναδά.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που κεραυνός χτύπησε τον διάσημο πύργο στον Καναδά το πρωί της Τετάρτης.

Ο κεραυνός χτύπησε κατά τη διάρκεια καταιγίδας που άφησε περίπου 800.000 ανθρώπους σε ολόκληρο τον Καναδά χωρίς ρεύμα.

A social media video captures the moment a bolt of lightning strikes Toronto's CN tower pic.twitter.com/jZyHY2RA6D

Lightning hitting the CN Tower during Toronto’s thunderstorm this morning 😍 pic.twitter.com/tVJYiN8sJW