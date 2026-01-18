Εντοπίστηκαν πυρηνικά στοιχεία στη Θάλασσα των Δυτικών Φιλιππινών

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Επιστήμης του Πανεπιστημίου των Φιλιππίνων (UP MSI) εντόπισε αυξημένα επίπεδα ιωδίου-129, ενός ισοτόπου που χρησιμοποιείται συνήθως ως δείκτης πυρηνικής δραστηριότητας, σε δείγματα θαλασσινού νερού από τη Θάλασσα των Δυτικών Φιλιππίνων (WPS).

Σύμφωνα με το UP MSI, οι συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν στη WPS ήταν υψηλότερες από οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας, παρά το γεγονός ότι οι Φιλιππίνες δεν διαθέτουν ενεργό πυρηνικό σταθμό ούτε πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Τα ευρήματα βασίζονται στην ανάλυση 119 δειγμάτων θαλασσινού νερού που συλλέχθηκαν από τη Θάλασσα των Δυτικών Φιλιππίνων, το Φιλιππινέζικο Ράιζ, τη Θάλασσα Σούλου και άλλες περιοχές του αρχιπελάγους.

Φιλιππίνες: Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα ιωδίου-129 στη WPS ήταν περίπου 1,5 έως 1,7 φορές υψηλότερα από εκείνα που καταγράφηκαν στα υπόλοιπα σημεία δειγματοληψίας.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ειδικούς του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ινστιτούτου Πυρηνικής Έρευνας των Φιλιππίνων, του Εργαστηρίου Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του UP MSI και του Πανεπιστημίου του Τόκιο.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε ως πιθανή πηγή του ισοτόπου την Κίτρινη Θάλασσα.

Το UP MSI ανέφερε ότι τα αποτελέσματα συνάδουν με πρόσφατες μελέτες από την Κίνα, οι οποίες συνδέουν την παρουσία ιωδίου-129 στην Κίτρινη Θάλασσα με πυρηνικές δοκιμές προηγούμενων δεκαετιών και εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων στην Ευρώπη, οι οποίες απελευθέρωσαν το ισότοπο σε εδάφη και ποτάμια στη βορειοανατολική Κίνα.

Φιλιππίνες: Πώς έφτασαν τα πυρηνικά

Η μελέτη προσθέτει ότι το ιώδιο-129 ενδέχεται να έφτασε στα νερά των Φιλιππίνων μέσω των ωκεάνιων κυκλοφοριακών συστημάτων, και συγκεκριμένα μέσω του Παράκτιου Ρεύματος της Κίτρινης Θάλασσας και του Παράκτιου Ρεύματος της Κίνας, αν και απαιτείται περαιτέρω ωκεανογραφική μοντελοποίηση για την επιβεβαίωση των διαδρομών μεταφοράς.

Παρότι το ιώδιο-129 είναι ραδιενεργό, οι ερευνητές τόνισαν ότι τα σημερινά επίπεδά του στη Θάλασσα των Δυτικών Φιλιππίνων δεν αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Υπογράμμισαν, ωστόσο, την ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης και της ρύθμισης των ραδιενεργών υλικών, ιδίως εκείνων που διασχίζουν εθνικά σύνορα.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας των Φιλιππίνων και το Συμβούλιο Έρευνας για τη Γεωργία και τους Φυσικούς Πόρους του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από philstar.com