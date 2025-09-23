ΔΙΕΘΝΗ
Ένοχος ο Ράιαν Ρουθ για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραπμ

Ο Ρουθ ήταν ο βασικός ύποτπος για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Ένοχος κρίθηκε ο Ράιαν Ρουθ για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ τη 15η Σεπτεμβρίου του 2024.

Ο 59χρονος συνελήφθη μετά τον εντοπισμό τουφεκιού που προεξείχε από τους θάμνους στο γήπεδο γκολφ στο West Palm Beach της Φλόριντα.

Το περιστατικό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά από μια άλλη απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ, σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβανίας, όπου μια σφαίρα έγραψε το αυτί του.

Ο Ρουθ, που θα μπορούσε να έλθει αντιμέτωπος με την ισόβια κάθειρξη, δήλωσε αθώος και για τις πέντε κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και επέλεξε να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.

Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες μετά από δίκη στη Φλόριντα, σύμφωνα με την NBC News, και το Sky News.

Με πληροφορίες από Sky News

