Ένας νεκρός την ημέρα: Η εγκληματική έξαρση που αποκαλύπτει την ανισότητα στο Ισραήλ

Η αστυνομία του Ισραήλ χαρακτήρισε την εγκληματικότητα στις αραβικές κοινότητες «κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης», καθώς οι ανθρωποκτονίες αυξάνονται και η αστυνομία εξιχνιάζει μόλις το 15% των υποθέσεων στις αραβικές κοινότητες, έναντι 65% στις εβραϊκές περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNN.

Ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας Ντανιέλ Λέβι δήλωσε την Πέμπτη ότι πρόκειται για «αφόρητη κατάσταση που πρέπει να σταματήσει» και κάλεσε κι άλλους κρατικούς φορείς να εμπλακούν. Η δήλωση ήρθε σε μια περίοδο έντονων κινητοποιήσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι πολίτες του Ισραήλ βγήκαν στους δρόμους σε πόλεις της χώρας, ενώ σε ορισμένες διαδηλώσεις συμμετείχαν και Εβραίοι Ισραηλινοί, ζητώντας άμεση κυβερνητική δράση.

Σύμφωνα με την οργάνωση Abraham Initiatives, το 2025 ήταν η πιο αιματηρή χρονιά που έχει καταγραφεί για την κοινότητα, με 252 νεκρούς, στην πλειονότητά τους από πυροβολισμούς. Το 2026 έχει ξεκινήσει με 46 νεκρούς μέχρι στιγμής, με το CNN να σημειώνει ότι κατά μέσο όρο σκοτώνεται ένας άνθρωπος την ημέρα. Οι Παλαιστίνιοι πολίτες του Ισραήλ αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού.

Ισραήλ: Μεγάλη απόκλιση στην εξιχνίαση ανθρωποκτονιών

Τα στοιχεία που παρατίθενται δείχνουν μεγάλη απόκλιση στην εξιχνίαση ανθρωποκτονιών. Η ισραηλινή αστυνομία έχει λύσει περίπου το 15% των υποθέσεων στις αραβικές κοινότητες, έναντι 65% στις εβραϊκές, με βάση δεδομένα που αποδίδονται στην Κνεσέτ και στο Eilaf, το Κέντρο Προώθησης της Ασφάλειας στην Αραβική Κοινωνία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σαχνίν, πόλη με πλειοψηφία Παλαιστινίων πολιτών στο βόρειο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τοπικές αρχές και διοργανωτές κινητοποιήσεων. Όπως δήλωσε, η αντιμετώπιση της βίας «πρέπει να είναι στις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες» και τη χαρακτήρισε «ηθική υποχρέωση».

Παρά τις δηλώσεις, πολλοί στην κοινότητα λένε ότι δεν βλέπουν αλλαγή στο πεδίο. Ο Κάσεμ Αουάντ ανέφερε στο CNN ότι περιμένει πάνω από έναν χρόνο να εντοπιστεί ο δράστης που σκότωσε τον γιο του, τον 30χρονο γιατρό Αμπντουλάχ Αουάντ, μέσα σε κλινική στη δυτική Γαλιλαία τον περασμένο Φεβρουάριο. Κατά τον πατέρα του, ο δράστης τον μπέρδεψε με άλλο στόχο. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τον κόσμο του εγκλήματος. Είναι παράπλευρες απώλειες», είπε, προσθέτοντας ότι η οικογένεια δεν έχει ενημερωθεί ουσιαστικά για την πορεία της υπόθεσης.

Η ισραηλινή αστυνομία απάντησε στο CNN ότι ξεκίνησε «ενδελεχή και σύνθετη έρευνα», με καταθέσεις από «δεκάδες εμπλεκόμενους», με στόχο τον εντοπισμό υπόπτων και τη διαλεύκανση.

Το CNN συνδέει την έξαρση και με τις πολιτικές εξελίξεις. Οι ανθρωποκτονίες υπερδιπλασιάστηκαν το 2023, το πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε την πολιτική ευθύνη της αστυνομίας ως υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Ο ίδιος έχει απορρίψει την ευθύνη, λέγοντας ότι έχει διαθέσει πόρους για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ενώ έχει κατηγορήσει τοπικούς αραβικούς φορείς και άλλους κρατικούς θεσμούς για χρόνια αδράνεια. Παράλληλα, επικριτές του υποστηρίζουν ότι περιόρισε τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και υποβάθμισε το ειδικό σχήμα της αστυνομίας που είχε αναλάβει την αντιμετώπιση του εγκλήματος στις αραβικές περιοχές.

Τα περισσότερα περιστατικά εκδηλώνονται σε δημόσιους χώρους

Το Eilaf επισημαίνει επίσης ότι η βία γίνεται πιο «ανοιχτή» και πιο τολμηρή. Σύμφωνα με την έκθεσή του, τα τρία στα τέσσερα περιστατικά την περασμένη χρονιά έγιναν σε δημόσιους χώρους, κάτι που αποδίδει σε αδύναμη παρουσία του κράτους, περιορισμένη αστυνόμευση και χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η επικεφαλής του Eilaf Ράουια Χαντάκλου είπε ότι το οργανωμένο έγκλημα βρήκε πρόσφορο έδαφος, εκμεταλλευόμενο το κενό που άφησε η πολιτεία.

Στο πολιτικό πεδίο, η βουλευτής της Κνεσέτ Αΐντα Τούμα-Σουλεϊμάν υποστήριξε ότι όταν το κράτος δεν δρα και δεν διώκει τους δράστες, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα ώστε οι νέοι να αισθάνονται ασφάλεια.

Στο μεταξύ, το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο σχέδιο μεταφοράς 70 εκατ. δολαρίων από πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης αραβικών περιοχών προς την αστυνομία για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφεται ως σοβαρή εγκληματικότητα. Ο οργανισμός Mosawa χαρακτήρισε την κίνηση «επικίνδυνη πολιτική επιλογή», υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες και ότι κινδυνεύει να αποδυναμώσει άλλους κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση και η στέγαση.

Με πληροφορίες από CNN

