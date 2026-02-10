Το Ισραήλ χρησιμοποίησε όπλα που αποτέφρωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Γάζα

Έρευνα του Al Jazeera αποκαλύπτει πώς τα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα που προμήθευσε η Αμερική στο Ισραήλ, με θερμοκρασία καύσης 3.500 °C, δεν άφησαν κανένα ίχνος από σχεδόν 3.000 Παλαιστινίους στη Γάζα.

Την 10η Αυγούστου 2024, η Yasmin Mahani περπατούσε ανάμεσα στα ερείπια του σχολείου al-Tabin στην πόλη της Γάζας, αναζητώντας τον γιο της, Saad. Βρήκε τον σύζυγό της να ουρλιάζει, αλλά από τον Saad δεν υπήρχε κανένα ίχνος.

«Μπήκα στο τζαμί και βρήκα τον εαυτό μου να πατάω πάνω σε σάρκα και αίμα», είπε η Μαχάνι στο Al Jazeera Arabic για μια έρευνα που μεταδόθηκε τη Δευτέρα. Έψαξε σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για μέρες. «Δεν βρήκαμε τίποτα από τον Saad. Ούτε καν ένα πτώμα για να θάψουμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο».

Η Mahani είναι μία από τους χιλιάδες Παλαιστινίους των οποίων οι αγαπημένοι έχουν απλά εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 72.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την έρευνα του ενημερωτικού μέσου, «The Rest of the Story», οι ομάδες Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα έχουν καταγράψει 2.842 Παλαιστίνιους που «εξαφανίστηκαν» από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, χωρίς να αφήσουν πίσω τους τίποτα άλλο παρά αίμα και μικρά κομμάτια σάρκας.

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες απέδωσαν αυτό το φαινόμενο στη συστηματική χρήση από το Ισραήλ διεθνώς απαγορευμένων θερμικών και θερμοβαρικών όπλων, που συχνά αναφέρονται ως βόμβες κενού, ικανά να παράγουν θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 3.500 βαθμούς Κελσίου.

Οι αριθμοί των νεκρών που εξαφανίστηκαν

Ο αριθμός 2.842 δεν είναι εκτίμηση, αλλά το αποτέλεσμα σκληρής εγκληματολογικής λογιστικής από την Πολιτική Άμυνα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος Mahmoud Basal εξήγησε στο Al Jazeera ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν μια «μέθοδο εξάλειψης» στους τόπους των επιθέσεων. «Μπαίνουμε σε ένα σπίτι που έχει στοχοποιηθεί και συγκρίνουμε τον γνωστό αριθμό των κατοίκων με τις σορούς που ανακτήθηκαν», είπε ο Basal.

«Αν μια οικογένεια μας πει ότι υπήρχαν πέντε άτομα μέσα και ανακτήσουμε μόνο τρία άθικτα πτώματα, θεωρούμε τα άλλα δύο ως «εξατμισμένα» μόνο αφού μια εξαντλητική έρευνα δεν αποφέρει τίποτα άλλο παρά βιολογικά ίχνη — πιτσιλιές αίματος στους τοίχους ή μικρά θραύσματα όπως κομμάτια κρανίου», πρόσθεσε.

Η έρευνα περιέγραψε λεπτομερώς πώς συγκεκριμένες χημικές συνθέσεις στα ισραηλινά πυρομαχικά μετατρέπουν τα ανθρώπινα σώματα σε στάχτη σε δευτερόλεπτα.

Ο Vasily Fatigarov, Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, εξήγησε ότι τα θερμοβαρικά όπλα δεν σκοτώνουν απλώς, αλλά εξαφανίζουν την ύλη. Σε αντίθεση με τα συμβατικά εκρηκτικά, αυτά τα όπλα διασκορπίζουν ένα σύννεφο καυσίμου που αναφλέγεται δημιουργώντας μια τεράστια πυρκαγιά και ένα φαινόμενο κενού.

«Για να παραταθεί ο χρόνος καύσης, προστίθενται σκόνες αλουμινίου, μαγνησίου και τιτανίου στο χημικό μείγμα», είπε ο Fatigarov. «Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία της έκρηξης σε 2.500 έως 3.000 βαθμούς Κελσίου».

Σύμφωνα με την έρευνα, η έντονη θερμότητα παράγεται συχνά από το tritonal, ένα μείγμα TNT και σκόνης αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε βόμβες αμερικανικής κατασκευής, όπως η MK-84.

Ο Δρ Munir al-Bursh, γενικός διευθυντής του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, εξήγησε τις βιολογικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ακραίας θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο αποτελείται από περίπου 80% νερό.

«Το σημείο βρασμού του νερού είναι 100 βαθμοί Κελσίου», είπε ο al-Bursh. «Όταν ένα σώμα εκτίθεται σε ενέργεια που υπερβαίνει τους 3.000 βαθμούς σε συνδυασμό με τεράστια πίεση και οξείδωση, τα υγρά βράζουν αμέσως. Οι ιστοί εξατμίζονται και μετατρέπονται σε στάχτη. Είναι χημικά αναπόφευκτο».

Οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν

Η έρευνα εντόπισε συγκεκριμένα πυρομαχικά αμερικανικής κατασκευής που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα και συνδέονται με αυτές τις εξαφανίσεις:

MK-84 «Hammer»: Αυτή η μη κατευθυνόμενη βόμβα βάρους 900 κιλών γεμάτη με tritonal παράγει θερμότητα έως 3.500 °C.

BLU-109 bunker buster: Χρησιμοποιήθηκε σε επίθεση στο al-Mawasi, μια περιοχή που το Ισραήλ είχε κηρύξει «ασφαλή ζώνη» για τους Παλαιστινίους που εκδιώχθηκαν βίαια τον Σεπτέμβριο του 2024. Αυτή η βόμβα «εξάτμισε» 22 άτομα. Έχει ατσάλινο περίβλημα και πυροκροτητή, ο οποίος θάβεται πριν εκραγεί ένα εκρηκτικό μείγμα PBXN-109. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη πυρκαγιά σε κλειστούς χώρους, αποτεφρώνοντας τα πάντα που βρίσκονται σε απόσταση.

GBU-39: Αυτή η βόμβα ακριβείας χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο σχολείο al-Tabin. Χρησιμοποιεί το εκρηκτικό AFX-757. «Η GBU-39 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη δομή του κτιρίου σχετικά ανέπαφη, ενώ καταστρέφει τα πάντα στο εσωτερικό του», σημείωσε ο Fatigarov. «Σκοτώνει μέσω ενός κύματος πίεσης που προκαλεί ρήξη των πνευμόνων και ενός θερμικού κύματος που κατακαίει τους μαλακούς ιστούς».

Ο Basal της Πολιτικής Άμυνας επιβεβαίωσε την εύρεση θραυσμάτων από τα φτερά της GBU-39 σε τοποθεσίες όπου είχαν εξαφανιστεί πτώματα.

Η εμπλοκή της Δύσης

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η χρήση αυτών των αδιάκριτων όπλων εμπλέκει όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τους δυτικούς προμηθευτές του.

«Πρόκειται για παγκόσμια γενοκτονία, όχι μόνο ισραηλινή», δήλωσε η δικηγόρος Diana Buttu, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Georgetown στο Κατάρ.

Μιλώντας στο Al Jazeera Forum στη Ντόχα, η Buttu υποστήριξε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί απόδειξη συνενοχής. «Βλέπουμε μια συνεχή ροή αυτών των όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Γνωρίζουν ότι αυτά τα όπλα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητή και παιδιού, αλλά συνεχίζουν να τα στέλνουν».

Η Buttu τόνισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η χρήση όπλων που δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και μη μαχητών αποτελεί έγκλημα πολέμου.

«Ο κόσμος γνωρίζει ότι το Ισραήλ διαθέτει και χρησιμοποιεί αυτά τα απαγορευμένα όπλα», δήλωσε η Buttu. «Το ερώτημα είναι γιατί τους επιτρέπεται να παραμένουν εκτός του συστήματος λογοδοσίας».

Παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινά μέτρα κατά του Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2024, διατάζοντάς το να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας, και παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού τον Νοέμβριο του 2024, οι δολοφονίες εντάθηκαν.

Με πληροφορίες από Al Jazeera