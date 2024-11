Ένας «κοινός θνητός» στο παλάτι: Ο γαμπρός της πριγκίπισσας Άννας αποκαλύπτει τη ζωή του με τη βασιλική οικογένεια

Η «κοινή θνητή» Μέγκαν Μαρκλ είχε περιγράψει τη ζωή με τη βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιώνας, σχεδόν ανυπόφορη, τα μέλη της δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκείνη, αντιμετώπισε ρατσιστική συμπεριφορά, μέχρι που αναγκάστηκαν με τον πρίγκιπα Χάρι να μετακομίσουν στις ΗΠΑ το 2020, μετά το Megxit.

Όμως, πρόσφατα ένας άλλος «κοινός θνητός», ο Μάικ Τίνταλ, που μετά τον γάμο του με την κόρη της πριγκίπισσας Άννας έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας, δίνει μια άλλη εικόνα για τους Βρετανούς γαλαζοαίματους στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου με τίτλο «The Good, the Bad and The Rugby - Unleashed». Το νέο βιβλίο ο Τίνταλ το έγραψε μαζί με τους Τζέιμς Χάσκελ και Άλεξ Πέιν, με τους οποίους συμπαρουσιάζει το podcast «The Good, The Bad & The Rugby».

Ο Μάικ Τίνταλ αναφέρει στο βιβλίο του ότι έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει πολλές ανακρίβειες για τη βασιλική οικογένεια ενώ αποκαλύπτει πώς ζουν τα μέλη της πίσω από τις κλειστές πόρτες των ανακτόρων. «Είμαι πολύ τυχερός, αλλά έχουν γίνει πολλές εικασίες για μένα και για τη Ζάρα, που απλώς δεν είναι αλήθεια. Έχω ακούσει μερικούς ανθρώπους να λένε πως η περιουσία μου αξίζει 25 εκατ. λίρες, όμως θα ήθελα να μου πούνε πού είναι αυτά, επειδή θα ήθελα πολύ να τα είχα. Οι άνθρωποι νομίζουν πως τα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας ξυπνούν κάθε μέρα, κάνουν χειραψίες, κόβουν κορδέλες και τίποτα περισσότερο από αυτά. Όμως, τώρα που έχω δει πίσω από την κουρτίνα, ξέρω πως υπάρχουν πολλά περισσότερα από αυτά», γράφει στο βιβλίο του ο γαμπρός της πριγκίπισσας Άννας, που είναι αδελφή του βασιλιά Καρόλου.

Μάικ Τίνταλ: «Η ζωή της βασίλισσας δεν ήταν σαν επεισόδιο του Downton Abbey»

Ο ίδιος, αναφέρει στο βιβλίο του ότι καμιά φορά οι άνθρωποι τον ρωτούσαν αν η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε πράγματα όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι και λέει πως η απάντησή του ήταν «ναι». «Η ζωή της βασίλισσας δεν ήταν σαν επεισόδιο του Downton Abbey, με γεύματα σε μεγάλα τραπέζια, όπου ήταν όλοι ντυμένοι με τα καλά τους κάθε βράδυ. Η Ζάρα και εγώ παρακολουθούσαμε συχνά τις ιπποδρομίες μαζί της στην τηλεόραση, όπως είμαι βέβαιος ότι πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν αυτό το έχουν κάνει με τη γιαγιά τους», αποκαλύπτει ο Μάικ Τίνταλ.

Όσο για τα πλούσια βασιλικά γεύματα, που μπορεί να φαντάζονται οι κοινοί θνητοί για τους Βρετανούς γαλαζοαίματους, ο «εξ αγχιστείας γαλαζοαίματος» γράφει στο βιβλίο του: «Τα μεσημεριανά γεύματα ήταν επίσης χαλαρά, ειδικά στη Σκωτία, όπου το μεσημεριανό γεύμα συχνά μεταφερόταν στον ανοιχτό χώρο των Χάιλαντς της Σκωτίας για πικ νικ. Υπάρχει μια υπέροχη φωτογραφία της κόρης μου της Μία να κάθεται με τον δούκα του Εδιμβούργου, που αποτυπώνει ακριβώς πώς ήταν εκείνα τα απογεύματα: μέλη μιας πολύ στενής οικογένειας που αγαπούσαν πολύ ο ένας τον άλλον να περνούν πολύτιμο χρόνο μαζί. Ναι, υπάρχει πολύ δράμα γύρω από τη βασιλική οικογένεια όμως αυτοί (τα μέλη της) δεν είναι πολύ διαφορετικοί από όλους τους άλλους», γράφει στο βιβλίο του ο γαμπρός της πριγκίπισσας Άννας.

Σχετικά με την αποδοχή που είχε από τη βασιλική οικογένεια ως ένας «κοινός θνητός» που παντρεύτηκε γαλαζοαίματη ο Τίνταλ γράφει στο βιβλίο του: «Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, το να παντρευτώ μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν εύκολο για μένα. Αυτοί πάντα ήταν ευγενικοί μαζί μου και εγώ ήμουν πάντα ευγενικός μαζί τους. Απλό, πράγματι».

Ο Μάικ Τίνταλ παντρεύτηκε την Ζάρα Φίλιπς, αθλήτρια της ιππασίας, τον Ιούλιο του 2011. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, την 10χρονη Μία, την 6χρονη Λένα Ελίζαμπεθ και τον Λούκα Φίλιππο, τριών ετών. Ο Μάικ Τίνταλ παρουσιάζει το Podcast «The Good, The Bad & The Rugby» μαζί με τους Τζέιμς Χάσκελ και Άλεξ Πέιν. Η Ζάρα και ο Μάικ Τίνταλ, αν και μέλη της βασιλικής οικογένειας, δεν έχουν τίτλους ευγενείας και δεν ανήκουν στα εργαζόμενα μέλη του οίκου των Ουίνδσορ.

