Ελέφαντες σε κατάσταση αμόκ ποδοπάτησαν θεατές - Πηδούσαν σε λίμνη για να γλιτώσουν

Πανικός προκλήθηκε σε θρησκευτική γιορτή στη Σρι Λάνκα από ελέφαντες σε κατάσταση αμόκ.

Οι εξαγριωμένοι ελέφαντες, που αποτελούσαν μέρος της θρησκευτικής πομπής, ανάγκασαν μάλιστα κάποιους πανικόβλητους προσκυνητές να πηδήξουν σε λίμνη για να γλιτώσουν. Το περιστατικό με τους ελέφαντες σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βουδιστικής γιορτής Kandy Perahera.

Η γιορτή διακόπηκε καθώς δύο ελέφαντες έπαθαν αμόκ από την ατμόσφαιρα και την φασαρία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι ταραγμένοι ελέφαντες ποδοπάτησαν παρευρισκόμενους, ενώ άλλοι θεατές έτρεξαν για να σωθούν. Μια ομάδα από τους θεατές που παρακολουθούσαν την πομπή έπεσε στη λίμνη και διασώθηκε από τις τοπικές ομάδες διάσωσης.

Τουλάχιστον μία γυναίκα νοσηλεύτηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Η οργανωτική επιτροπή ανέλαβε γρήγορα δράση, και κατάφερε να ηρεμήσει τους ταραγμένους ελέφαντες και να τους απομακρύνει από την πομπή. Αφού διασφαλίστηκε η ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και των θεατών, η πομπή συνέχισε τη διαδρομή της στους δρόμους της Κάντι.

Elephants have gone amok at 2day of #KandyEsalaPerahera2023 ❗

Proving yet again elephants dont go in #Perahera willingly.

Onlookers have jumped into Kandy lake. Proving Perahera elephants is a deathly affair. @RW_UNP be 1st President to Do #PeraheraWithoutElephants @peta pic.twitter.com/dWErPELgVs