Έκρυθμη η κατάσταση στο Κόσοβο- Η Σερβία στέλνει στρατό στα σύνορα

Ο πρόεδρος της Σερβίας έθεσε τον στρατό σε επιφυλακή και μετέφερε μονάδες κοντά στα σύνορα με το Κόσοβο, μετά τις συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και της σερβικής μειονότητας της περιοχής.

Πέντε αξιωματικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συμπλοκών όταν κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από κρατικά κτίρια στη συνοριακή πόλη Ζβετσάν στο Κόσοβο ενώ συμπλοκές υπάρχουν στη Βόρεια Μιτρόβιτσα, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ, όπου ήχησαν οι σειρήνες σήμερα το μεσημέρι.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές, ενώ σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο ακούγονται πυροβολισμοί και εκρήξεις.

🇷🇸The President of Serbia put the army on alert due to clashes between Albanian special forces and Serbs in Kosovo

Clashes between militants of the Kosovo special forces and Serbs - employees of self-government bodies of communities with a predominantly Serb population began on… pic.twitter.com/KobgjIxEQh — Zlatti71 (@djuric_zlatko) May 26, 2023

Ο σερβικός πληθυσμός προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες δημάρχους της αλβανικής εθνότητας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις με εντολή «να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών».

Σήμερα περίπου 10.000 Σέρβοι από το Κόσοβο μετέβησαν με λεωφορεία στο Βελιγράδι για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση υποστήριξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς που διοργανώνει το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι εξαιτίας της απουσίας χιλιάδων Σέρβων από τον βορρά του Κοσόβου η κυβέρνηση στην Πρίστινα αποφάσισε σήμερα να επιβάλει το εκλογικό αποτέλεσμα στους αποκαλούμενους σερβικούς δήμους.

Σημειώνεται ότι στις πόλεις αυτές διεξήχθησαν δημοτικές εκλογές στις 23 Απριλίου, τις οποίες οι Σέρβοι, που αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό, μποϊκόταραν και εξελέγησαν δήμαρχοι αλβανικής εθνότητας.

It’s also reported that additional Kosovo Security Forces as well as a Force by the NATO Peacekeeping Contingent in Kosovo has arrived in the City of Zvecan in case the Situation continues to Escalate. pic.twitter.com/5XKilqA1Mq — OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2023

Το Βελιγράδι υποστήριξε το μποϊκοτάζ, με αποτέλεσμα μια συμμετοχή μόλις 3,47%.

Το αποτέλεσμα τον εκλογών δεν αναγνωρίστηκε από τους εκπροσώπους της σερβικής κοινότητας. Οι Σέρβοι ζητούν να διεξαχθούν εκλογές αφού συσταθεί πρώτα η Ένωση Σερβικών Δήμων, μία υποχρέωση που ανέλαβε η Πρίστινα το 2013 με την Συμφωνία των Βρυξελλών αλλά αρνείται να υλοποιήσει.

Αφού οι νεοεκλεγείς δήμαρχοι προσπάθησαν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους σήμερα Σέρβοι κάτοικοι - οι οποίοι συγκεντρώθηκαν υπό τον ήχο του συναγερμού από τις σειρήνες που ακούστηκε για να προειδοποιήσει για την παρουσία της αστυνομίας - προσπάθησαν να τους εμποδίσουν.

Η Ντάνιτσα Ραντομίροβιτς, αναπληρώτρια επικεφαλής του τοπικού νοσοκομείου, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι 10 κάτοικοι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις.

🇽🇰 Kossovo, Leposavich, colpi d'arma da fuoco ed esplosioni negli scontri tra serbi e kossovari albanesi. pic.twitter.com/tfH4CC4IV0 — Sampieri Franco (@SampieriFranco2) May 26, 2023

Τοπικοί αξιωματικοί δήλωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερα οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των ταραχών, ενώ ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε.

Ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς δήλωσε ότι ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς διέταξε «επείγουσα μετακίνηση στρατευμάτων προς τα σύνορα με το Κόσοβο».

«Είναι σαφές ότι ο τρόμος κατά της σερβικής κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο είναι γεγονός», είπε.

⚡️Shots of replacing the Serbian flag with the “Republic of Kosovo” on the Zubin Potok municipality building



Earlier, the building was seized by armed members of the "Kosovo police" pic.twitter.com/OVDJK3ImIF — War Monitor (@WarMonitors) May 26, 2023

Το Κόσοβο κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του από τη Σερβία τον Φεβρουάριο του 2008, μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ των Σέρβων και κυρίως Αλβανών κατοίκων του.

Έχει αναγνωριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Σερβία, υποστηριζόμενη από τον ισχυρό σύμμαχό της Ρωσία, αρνείται να το κάνει, όπως και οι περισσότεροι Σέρβοι εντός του Κοσσυφοπεδίου.

Με πληροφορίες του BBC