Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ: «Είμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις» λέει - Το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα

Η προθεσμία που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ λήγει σε μερικές ώρες.

Συγκεκριμένα, το τελεσίγραφο Τραμπ λήγει στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιρανός πρέσβης Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι προειδοποίησε πριν από λίγο, ότι η Τεχεράνη «θα λάβει άμεσα αντίποινα» εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να «εξοντώσει έναν ολόκληρο πολιτισμό».

Ως εκπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ιραβάνι σχολίασε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας την προειδοποίηση του Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε».

«Θα μπορούσε να αποτελεί υποκίνηση σε εγκλήματα πολέμου και ενδεχομένως γενοκτονία», είπε ο Ιραβάνι, προσθέτοντας, πως το Ιράν «θα ασκήσει, χωρίς δισταγμό, το εγγενές δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και θα λάβει άμεσα και αναλογικά αντίποινα».

Ντόναλντ Τραμπ: «Είμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «έντονες διαπραγματεύσεις» σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις», είπε ο Τραμπ στο Fox News, σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε πώς αξιολογεί τις συνομιλίες.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επρόκειτο να ενημερωθεί πλήρως για την πρόταση του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, στην οποία, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα την Τρίτη ο Λευκός Οίκος στο CNN, «θα υπάρξει απάντηση».

«Μπορώ να πω αυτό, ότι τον γνωρίζω πολύ καλά. Είναι ένας άνθρωπος που χαίρει μεγάλου σεβασμού, παντού», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ιράν: «Τα Στενά παραμένουν ανοικτά»

Για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι ανέφερε ότι «τα Στενά παραμένουν ανοικτά», αλλά το Ιράν έχει λάβει «αναγκαία μέτρα» ώστε να αποτρέψει τη χρήση τους «για εχθρικούς σκοπούς» από κράτη που συνδέονται με επιθετικές ενέργειες, διευκρινίζοντας ότι «μη εχθρικά πλοία μπορούν να συνεχίσουν ασφαλή διέλευση σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων, είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «έχουν υπερβεί κάθε νομικό, ηθικό και ανθρωπιστικό όριο», κάνοντας λόγο για πλήγματα σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες πολιτικές υποδομές, ενώ χαρακτήρισε τις απειλές για καταστροφή κρίσιμων υποδομών «υποκίνηση σε εγκλήματα πολέμου και ενδεχομένως γενοκτονία».

Επιμένοντας στον ισχυρισμό του ότι έχει επέλθει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι «κυριαρχούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις» και σύμφωνα με τον ίδιο «ίσως συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;»

Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού καθεστώτος Εσμαΐλ Μπακάι δημοσίευσε ένα αινιγματικό μήνυμα στο X: «Η δύναμη του πολιτισμού, της λογικής και της πίστης ενός "πολιτισμένου" έθνους στον δίκαιο αγώνα του θα υπερισχύσει αναμφίβολα της λογικής της ωμής βίας. Ένα έθνος που πιστεύει ακράδαντα στη δικαιοσύνη του δρόμου, που έχει χαράξει, θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και τις ικανότητές του για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντά του».

Πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ διερωτώνται για την ψυχική υγεία του - Μπορούν να τον απομακρύνουν από τη θέση του προέδρου;

Την ίδια ώρα, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ διερωτώνται για την ψυχική υγεία του και ερμηνεύουν τις πρόσφατες τοποθετήσεις του ως απόδειξη ότι ο Ρεπουμπλικάνος πάσχει από άνοια.

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

«Ήρθε η ώρα να πείτε όχι» στον πρόεδρο, τόνισε με τη σειρά του ο ακροδεξιός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον, απευθυνόμενος σε στελέχη του Λευκού Οίκου και του στρατού.

Τέλος, η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην υποστηρίκτρια του Τραμπ η οποία πλέον έχει στραφεί εναντίον του, εκτίμησε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος «έχει τρελαθεί».

Σήμερα, υιοθετώντας τη ρητορική πολλών Δημοκρατικών, αυτή η υπερσυντηρητική πολιτικός, τάχθηκε υπέρ της προσφυγής στην 25η Τροπολογία του Συντάγματος. Η Τροπολογία αυτή αφορά την απομάκρυνση ενός προέδρου που κρίνεται ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.



Με πληροφορίες από Forbes, ΑΠΕ-ΜΠΕ