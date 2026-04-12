Εκλογές στην Ουγγαρία: Ο Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του - Τέλος εποχής μετά από 16 χρόνια

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, λίγο μετά τις 22:20 της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) ανέφερε πως επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με τον δεύτερο να συγχαίρει τον πρώτο για την εκλογική του νίκη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μας συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη μας».

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Όρμπαν δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια την πληροφορία.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Πώς διαμορφώνονται οι έδρες

Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI) ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στην 199μελή βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν αναμένεται να κερίδσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, βάζοντας τέλος σε μία περίοδο διακυβέρνησης 16 ετών.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μαγιάρ.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Τα προφίλ Όρμπαν και Μαγιάρ

Ο Βίκτορ Όρμπαν υπήρξε κυρίαρχος πολιτικός της Ουγγαρίας τα τελευταία 15+ χρόνια, διατελώντας χρέη πρωθυπουργού τα τελευταία 16.

Ξεκίνησε ως φιλελεύθερος αντικομμουνιστής τη δεκαετία του ’80, αλλά σταδιακά μετατόπισε το κόμμα του, το Fidesz, προς έναν εθνικιστικό-συντηρητικό προσανατολισμό. Επέβαλε περιορισμούς -μεταξύ άλλων- στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κοινωνικές ομάδες, όπως τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Διετέλεσε πρωθυπουργός αρχικά την περίοδο 1998 - 2002 και επέστρεψε στην εξουσία το 2010, παραμένοντας μέχρι σήμερα, όπου αποδέχθηκε την ήττα του από τον Μαγιάρ.

Στη διάρκεια της διακυβέρνησής του περιόρισε την ανεξαρτησία θεσμών και ΜΜΕ, υιοθέτησε σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, συγκρούστηκε επανειλημμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση με φόντο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και προώθησε το μοντέλο της λεγόμενης «ανελεύθερης δημοκρατίας».

Παράλληλα, ο Όρμπαν συνθέδηκε και με τον Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να γίνει ο εκπρόσωπος του «Make Europe Great Again», όμως, χωρίς αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στον Πέτερ Μαγιάρ, για αρκετά χρόνια υπήρξε μέλος του κόμματος του Βίκτορ Όρμπαν. Προέρχεται από το ίδιο σύστημα εξουσίας, είχε σχέσεις με το περιβάλλον του Fidesz, αλλά αποστασιοποιήθηκε δημόσια, καταγγέλλοντας διαφθορά και εσωτερικές πρακτικές της κυβέρνησης.

Ηγείται του κόμματος Tisza και εκφράζει ένα πιο μετριοπαθές, κεντροδεξιό προφίλ, με τις βασικές του θέσεις να είναι οι εξής: αποκατάσταση κράτους δικαίου και θεσμών, μεγαλύτερη διαφάνεια και καταπολέμηση διαφθοράς, εξομάλυνση σχέσεων με την ΕΕ, οικονομικός ρεαλισμός με έμφαση στη μεσαία τάξη.

Μεταξύ άλλων, ο Μαγιάρ εμφανίζεται ως «εσωτερικός μεταρρυθμιστής» που γνωρίζει το σύστημα από μέσα και υπόσχεται να το αλλάξει, κάτι που τον έκανε ιδιαίτερα ελκυστικό σε ψηφοφόρους που ήθελαν αλλαγή χωρίς ριζοσπαστική ρήξη.

Με πληροφορίες από Sky News