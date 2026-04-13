Βουδαπέστη: «Δεν το πιστεύω ότι συνέβη» - Πολίτες σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά το τέλος της εποχής Όρμπαν

Η Βουδαπέστη μετατράπηκε σε μια απέραντη γιορτή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καθώς χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη σαρωτική νίκη του κόμματος Tisza και το τέλος της εποχής Όρμπαν, μετά τις εκλογές της Κυριακής.

Έξω από μπαρ και καφέ στη Βουδαπέστη, άνθρωποι χόρευαν, ενώ κορναρίσματα αυτοκινήτων και συνθήματα δημιουργούσαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα ενθουσιασμού.

Οι εκλογές, με συμμετοχή-ρεκόρ που άγγιξε το 80% σύμφωνα με τα στοιχεία, σηματοδότησαν το τέλος της 16ετούς διακυβέρνησης του δεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Damn, they absolutely crushed it. The opposition didn’t just win — they secured enough seats for a two-thirds majority, giving them the power to rewrite the constitutional changes Orbán put in place.

Για πολλούς Ούγγρους, το αποτέλεσμα αυτό συμβολίζει μια στροφή προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η οποία – όπως υποστηρίζουν – είχε υπονομευτεί τα τελευταία χρόνια.

🚨 Budapest now: 17 years of Orbán's rule ended tonight — in the streets. The man who shielded Netanyahu, blocked every EU resolution against the genocide in Gaza, opened his skies to an ICC-wanted fugitive… was brought down by his own people at the ballot box. A lesson to every…





Βουδαπέστη: Μαζικοί πανηγυρισμοί και ελπίδα για το μέλλον

Η εμβληματική Γέφυρα των Αλυσίδων φωταγωγήθηκε με τα εθνικά χρώματα της Ουγγαρίας, ενώ κατά μήκος του Δούναβη δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πανηγύριζαν κρατώντας σημαίες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολλοί παρακολουθούσαν την ομιλία νίκης του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, εκφράζοντας συγκίνηση και ανακούφιση. «Δεν το πιστεύω ότι συνέβη, το περιμέναμε χρόνια», δήλωσε μια υποστηρίκτρια.

Η γιορτινή διάθεση επεκτάθηκε σε όλη την πόλη, ακόμη και στο μετρό, όπου επιβάτες τραγουδούσαν και φώναζαν συνθήματα όπως «τελείωσε», ενώ πολλοί εξέφρασαν την ελπίδα ότι η νέα ηγεσία θα εκπροσωπήσει όλους τους Ούγγρους και θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία.

Budapest is celebrating tonight! 🎉

Massive crowd on the streets, fireworks exploding behind the Parliament, and thousands singing "We Are The Champions".

After 16 long years, Hungarians are saying goodbye to the Orbán era.

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας παρέμειναν γεμάτοι μέχρι αργά, με την κυκλοφορία να διακόπτεται σε κεντρικές λεωφόρους, καθώς πλήθη ξεχύνονταν έξω από τα καταστήματα και περπατούσαν στις γέφυρες του Δούναβη.

Για πολλούς, η νύχτα αυτή δεν ήταν απλώς μια εκλογική νίκη, αλλά η αρχή μιας νέας εποχής για την Ουγγαρία.

Με πληροφορίες από Reuters



