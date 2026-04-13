Βουδαπέστη: «Δεν το πιστεύω ότι συνέβη» - Πολίτες σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά το τέλος της εποχής Όρμπαν

Δεκάδες βίντεο από ανθρώπους να πανηγυρίζουν στους δρόμους

Φωτ. EPA
Η Βουδαπέστη μετατράπηκε σε μια απέραντη γιορτή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καθώς χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη σαρωτική νίκη του κόμματος Tisza και το τέλος της εποχής Όρμπαν, μετά τις εκλογές της Κυριακής.

Έξω από μπαρ και καφέ στη Βουδαπέστη, άνθρωποι χόρευαν, ενώ κορναρίσματα αυτοκινήτων και συνθήματα δημιουργούσαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα ενθουσιασμού.

Οι εκλογές, με συμμετοχή-ρεκόρ που άγγιξε το 80% σύμφωνα με τα στοιχεία, σηματοδότησαν το τέλος της 16ετούς διακυβέρνησης του δεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Για πολλούς Ούγγρους, το αποτέλεσμα αυτό συμβολίζει μια στροφή προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η οποία – όπως υποστηρίζουν – είχε υπονομευτεί τα τελευταία χρόνια.



Βουδαπέστη: Μαζικοί πανηγυρισμοί και ελπίδα για το μέλλον

Η εμβληματική Γέφυρα των Αλυσίδων φωταγωγήθηκε με τα εθνικά χρώματα της Ουγγαρίας, ενώ κατά μήκος του Δούναβη δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πανηγύριζαν κρατώντας σημαίες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολλοί παρακολουθούσαν την ομιλία νίκης του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, εκφράζοντας συγκίνηση και ανακούφιση. «Δεν το πιστεύω ότι συνέβη, το περιμέναμε χρόνια», δήλωσε μια υποστηρίκτρια.

Η γιορτινή διάθεση επεκτάθηκε σε όλη την πόλη, ακόμη και στο μετρό, όπου επιβάτες τραγουδούσαν και φώναζαν συνθήματα όπως «τελείωσε», ενώ πολλοί εξέφρασαν την ελπίδα ότι η νέα ηγεσία θα εκπροσωπήσει όλους τους Ούγγρους και θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία.

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας παρέμειναν γεμάτοι μέχρι αργά, με την κυκλοφορία να διακόπτεται σε κεντρικές λεωφόρους, καθώς πλήθη ξεχύνονταν έξω από τα καταστήματα και περπατούσαν στις γέφυρες του Δούναβη.

Για πολλούς, η νύχτα αυτή δεν ήταν απλώς μια εκλογική νίκη, αλλά η αρχή μιας νέας εποχής για την Ουγγαρία.

Με πληροφορίες από Reuters

 


 

