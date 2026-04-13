«Ρώσοι σπίτια σας!»: Η Ευρώπη πανηγυρίζει την πτώση Όρμπαν στην Ουγγαρία

Ο ηγέτης του ουγγρικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza, Πέτερ Μαγιάρ, επικράτησε στις εκλογές στην Ουγγαρία επί του Βίκτορ Ορμπάν.

«Τα καταφέραμε. Το κόμμα Tisza και η Ουγγαρία κέρδισαν αυτές τις εκλογές», δήλωσε, μετά τα αποτελέσματα ο Μαγιάρ απευθυνόμενος σε δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές που πανηγύριζαν τη νίκη του κατά μήκος της όχθης του Δούναβη στο κέντρο της Βουδαπέστης. Ο Μαγιάρ, δήλωσε επίσης μέσω Facebook πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τον συνεχάρη για την εκλογική νίκη του.

Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI) ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στην 199μελή Βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν αναμένεται να κερδίσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Πώς ήλθε η πτώση του Όρμπαν

Ούτε η παραποίηση των εκλογικών κανόνων δεν μπόρεσε να «σώσει» τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν από μια συντριπτική ήττα την Κυριακή, ούτε η έντονη υποστήριξη των συμμάχων του από το κίνημα MAGA, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντ. Βανς, οι οποίοι προσπάθησαν να στηρίξουν «τον πιο πιστό ευρωπαϊκό ιδεολογικό σύμμαχό τους, παραβιάζοντας το ταμπού που απαγορεύει στους πολιτικούς να κάνουν εκστρατεία στις εκλογές άλλων χωρών», σχολιάζει το Politico.

Το δημοσίευμα συνεχίζει, τονίζοντας ότι οι ψηφοφόροι ήταν ανήσυχοι και όλο και πιο κουρασμένοι από τον ίδιο και το κόμμα του, το Fidesz, το οποίο συνέδεαν με τον νεποτισμό και τη διαφθορά που συμβάλλουν στην κατάρρευση της οικονομίας.

Ο Όρμπαν επέμεινε στο σενάριο που είχε ακολουθήσει και στις τρεις προηγούμενες εκλογές, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον μοναδικό άνθρωπο ικανό να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας και «επινοώντας εξωτερικές απειλές», προσθέτει το Politico. Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ο Όρμπαν κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι οδηγεί τη χώρα προς τον πόλεμο, συμμαχώντας με δύο από τους αιώνιους «εφιάλτες» του: την ΕΕ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όμως, η γεωπολιτική κινδυνολογία δεν είχε πια αποτέλεσμα. Ήταν εκλογές που αφορούσαν τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο.

«Ο μεγάλος λαϊκιστής είχε χάσει την επαφή του με τον λαό»

Η εσφαλμένη εκτίμηση του εκλογικού σώματος από τον Όρμπαν βοήθησε τον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, να αντισταθμίσει «το αθέμιτο πλεονέκτημα που ο πρωθυπουργός είχε δημιουργήσει μέσω της εκλογικής περιφερειοποίησης, του ελεγχόμενου τοπίου των μέσων ενημέρωσης και της αγοράς ψήφων», τονίζει το Politico. Αυτό έδωσε στο κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Μαγιάρ την ευκαιρία που χρειαζόταν.

«Ο μεγάλος λαϊκιστής είχε χάσει την επαφή του με τον λαό και δεν κατάλαβε ότι τον υπονόμευαν μερικά από τα ίδια προβλήματα που έχουν αποδυναμώσει ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο: η ανεξέλεγκτη διαφθορά και ο νεποτισμός, μια κλεπτοκρατική άρχουσα τάξη και η υποβαθμισμένη υποδομή», προσθέτει το δημοσίευμα του Politico. Όλα αυτά συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης του Μαγιάρ και στην εντατικοποίηση της πρόκλησης που αντιμετώπιζε.

«Αυτό ήταν ορατό και αισθητό στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, όπου υπήρχε ένας απτός ενθουσιασμός στις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης, αλλά όχι σε αυτές της κυβέρνησης», δήλωσε ο βιογράφος του Όρμπαν, Πάλ Ντάνιελ Ρένι, στο Politico.

Αυτό σήμαινε επίσης ότι η εξωτερική παρέμβαση του MAGA και των Ευρωπαίων λαϊκιστών, όπως η Μαρίν Λε Πεν, ο Γκερτ Βίλντερς και ο Ματέο Σαλβίνι, οι οποίοι, όπως και ο Βανς, εμφανίστηκαν στη Βουδαπέστη για να κάνουν εκστρατεία υπέρ του Όρμπαν, ήταν απλώς μια άσκοπη προσπάθεια. Το ίδιο ισχύει και για την υποστήριξη της Γερμανίδας Άλις Βάιντελ, συν-ηγέτιδας του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), η οποία είχε πει στους Ούγγρους σε ένα βίντεο: «Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Όρμπαν».

Ουγγαρία: «Ρώσοι σπίτια σας!» – Ποιοι πανηγυρίζουν την «ιστορική στιγμή»

Τα μεσάνυχτα, μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Όρμπαν, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Μαγιάρ για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza επί του Όρμπαν — με τον οποίο συγκρουόταν συχνά — υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δύο εθνών».

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (...) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δύο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη τον Μαγιάρ, σχολιάζοντας: «Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας».

Στο δικό του σχόλιο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του:

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ούγγρους πολίτες γι’ αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργαστεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανέφερε: «Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μαγιάρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα».

Με πληροφορίες από Politico, ΑΠΕ-ΜΠΕ