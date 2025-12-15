Εκλογές στη Χιλή: Νέος πρόεδρος ο υπερσυντηρητικός ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ

Νέος πρόεδρος της Χιλής εξελέγη o υποψήφιος της ακροδεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ- κατά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή- επιβλήθηκε χθες της υποψήφιας συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου, Γιανέτ Χάρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση της εφορευτικής επιτροπής (SERVEL).

Ο 59χρονος Καστ, υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός, επικράτησε της Χάρα με λίγο λιγότερο από το 60% των ψήφων, με την αντίπαλό του να λαμβάνει λίγο πάνω από 40%. Η διαφορά μεταξύ τους έκλεισε γύρω στις 17 μονάδες.

Ο υπερσυντηρητικός πολιτικός έλαβε περί το 58% των ψήφων ενώ η αντίπαλός του, Γιανέτ Χάρα, μετριοπαθής κομμουνίστρια, υποψήφια ευρείας συμμαχίας παρατάξεων της αριστεράς και του κέντρου, έλαβε περί το 42%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα με σχεδόν όλα τα ψηφοδέλτια να έχουν καταμετρηθεί.

Υποστηρικτές του υποψηφίου της ακροδεξιάς, ανεμίζοντας σημαίες της Χιλής, βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν τη νίκη του. Κλάξον ηχούσαν για ώρες.

Η υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς για την προεδρία της Χιλής, Γιανέτ Χάρα, αναγνώρισε την ήττα της, από τον υποψήφιο της ακροδεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον υπερσυντηρητικό Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».

Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοσέτ, πριν από 35 χρόνια, θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της ακροδεξιάς.

Εκλογές στη Χιλή: Συγχαρητήρια Ρούμπιο και Μιλέι στον Καστ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «συνεχάρη» τον ακροδεξιό «εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ για τη νίκη του» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «αδημονεί» να συνεργαστεί μαζί του «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας» και για να «αναζωογονηθεί η (διμερής) εμπορική σχέση».

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, μέγας σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε μέσω X την «τεράστια χαρά» του μετά τον «συντριπτικό θρίαμβο του φίλου του» Χοσέ Αντόνιο Καστ, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι θα συνεργαστεί μαζί του ώστε η περιοχή «να υιοθετήσει τις ιδέες της ελευθερίας και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τον καταπιεστικό ζυγό του σοσιαλισμού του εικοστού πρώτου αιώνα».

Στη Βραζιλία, ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στον Καστ.

Εκλογές στη Χιλή: Το πρώτο μήνυμα του ακροδεξιού Χοσέ Αντόνιο Καστ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής και ηγέτης της ακροδεξιάς, Χοσέ Αντόνιο Καστ, υποσχέθηκε χθες Κυριακή να «αποκαταστήσει την τήρηση του νόμου» στη χώρα, που παρουσιάζει ως κράτος βυθισμένο στην ανασφάλεια.

«Η Χιλή νίκησε (...) Η ελπίδα να ζούμε χωρίς φόβο νίκησε», είπε ο υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός, 59 ετών, στην επινίκια ομιλία του στο Σαντιάγο, μετά την επικράτησή του με μεγάλη διαφορά στην αναμέτρηση με την υποψήφια συμμαχίας παρατάξεων της αριστεράς και του κέντρου, Γιανέτ Χάρα.

«Πολύς κόσμος αφέθηκε να παρασυρθεί από την εκστρατεία φόβου και την άγνοια», έκρινε η Γαβριέλα Ασεβέδο, 21 ετών, φοιτήτρια ειδικής εκπαίδευσης και ψηφοφόρος της Χάρα.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος θα ορκιστεί και θα αναλάβει καθήκοντα τον Μάρτιο, θα είναι ο πιο δεξιός πρόεδρος που έχει γνωρίσει η Χιλή από το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας του Πινοσέτ (1973-1990).

Εκλογές στη Χιλή: «Μας είχε λείψει η δεξιά»

Στο αρχηγείο της εκστρατείας του Χοσέ Αντόνιο Καστ, στη συνοικία Λας Κόντες του Σαντιάγο, από τις πλουσιότερες περιοχές στη χώρα, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες υποστηρικτές του.

«Είμαστε πολύ κουρασμένοι, σε εθνική κλίμακα, από την οικονομική φθορά (...) Μας είχε λείψει η δεξιά», είπε η Μαριμπέλ Σααβέντρα, κοινωνική λειτουργός, 42 ετών, ανοίγοντας σαμπάνια. Πρόσθεσε πως ελπίζει πως ο Καστ θα «ενισχύσει τη χώρα κάνοντας δουλειά» και ότι θα επιλύσει το «μεταναστευτικό ζήτημα».

Μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα, ομάδα προσώπων άρχισε να κραυγάζει ρυθμικά «Πινοσέτ», κραδαίνοντας πορτρέτα του άλλοτε δικτάτορα στη χώρα όπου η στρατιωτική δικτατορία (1973-1990) άφησε πίσω κάπου 3.200 νεκρούς κι εξαφανισμένους.

Λίγη ώρα αφού εξελέγη, ο πολιτικός του ρεπουμπλικανικού κόμματος βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώτη διαδήλωση στην Πλατεία Ιταλίας, επίκεντρο του κοινωνικού ξεσηκωμού του 2019. Δεκάδες διαδηλωτές απωθήθηκαν από την αστυνομία, που έκανε χρήση εκτοξευτήρα πεπιεσμένου νερού, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Σχεδόν 16 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνταν χθες στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν ευρεία νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ. Στον πρώτο γύρο στα μέσα Νοεμβρίου, οι δυο φιναλίστ είχαν εξασφαλίσει περί το ένα τέταρτο των ψήφων, με μικρό προβάδισμα της υποψήφιας της συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου. Αλλά, αν αθροίζονταν τα ποσοστά τους, οι δυνάμεις της δεξιάς εξασφάλιζαν συνολικά περίπου 70%.

Εκλογές στη Χιλή: Ποιος είναι ο Χοσέ Αντόνιο Καστ

Ο πρώην βουλευτής, που δηλώνει πιστός καθολικός και εκκλησιάζεται συχνά, πατέρας εννιά παιδιών, βάσισε την εκστρατεία του σε υποσχέσεις περί καταπολέμησης της εγκληματικότητας και απέλασης των σχεδόν 340.000 παράτυπων μεταναστών στη Χιλή.

Η Χάρα, 51 ετών, η πρώην υπουργός Εργασίας του απερχόμενου προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς, προερχόμενη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, υποσχόταν αυξήσεις του κατώτερου μισθού και υπεράσπιση των συνταξιούχων.

Η εγκληματικότητα και η παράτυπη μετανάστευση βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των ανησυχιών των πολιτών της Χιλής, πάνω από τις οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της άτονης ανάπτυξης.

Οι ειδικοί μιλούν ωστόσο για αίσθηση, που δεν έχει πολλή σχέση με την πραγματικότητα, καθώς η χώρα γνωρίζει αύξηση των απαγωγών και των εκβιάσεων μεν, αλλά παραμένει από τις πιο ασφαλείς στη Λατινική Αμερική.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας ο Καστ, γνωστός πολέμιος της άμβλωσης, ακόμη και σε περίπτωση βιασμού, καθώς και των γάμων προσώπων του ιδίου φύλου, προτίμησε να αφήσει κατά μέρος τις πιο ακραίες συντηρητικές ιδέες του.

Η ρητορική της δεξιάς και της άκρας δεξιάς για το ζήτημα της ασφάλειας βρήκε εύφορο έδαφος στη Χιλή διότι η απερχόμενη κυβέρνηση χρεώνεται απογοητεύσεις.

Η κοινωνική έκρηξη του 2019, με κεντρικό αίτημα περισσότερη κοινωνική ισότητα, όταν οι κινητοποιήσεις είχαν σημαδευτεί από βία επεισόδια, άφησε «τραύματα» και, μαζί με την πανδημία και τις επακόλουθά της, πυροδότησε στροφή «στον συντηρητισμό», εκτιμά η πολιτολόγος Κλαούδια Χάις.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ είναι γιος Γερμανών μεταναστών στη Χιλή. Ο πατέρας του, μέλος του ναζιστικού κόμματος στη Βαυαρία, μετανάστευσε στη χώρα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κι άνοιξε μονάδα παραγωγής κρέατος και λουκάνικων.

Ο Καστ έχει αναγγείλει παρόλα αυτά πως θα υψώσει τείχη στα σύνορα, θα αναπτύξει τον στρατό σε περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα και θα απελάσει «όλους» όσοι βρίσκονται στη Χιλή παράνομα.

«Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ειρήνη. Χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει δημοκρατία. Χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει ελευθερία. Η Χιλή θα ξαναγίνει χώρα ελεύθερη από το έγκλημα, το άγχος και τον φόβο», είπε.

Η νίκη του προστίθεται σε ευρύτερη στροφή στη Λατινική Αμερική σε πολιτικούς της δεξιάς που υπόσχονται κυρίως, ή όχι, «νόμο και τάξη»: ο Ναγίμπ Μπουκέλε (Ελ Σαλβαδόρ), ο Ντανιέλ Νομπόα (Ισημερινός), ο Χαβιέρ Μιλέι (Αργεντινή), ο Ροδρίγο Πας (Βολιβία) μπορούν να εγγραφτούν σε αυτό το ρεύμα.