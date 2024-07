Εκλογές στη Γαλλία- Exit Polls: Ανατροπή στην κορυφή- Πρώτος ο Μελανσόν, τρίτη η Λεπέν

Πρώτο το Νέο Λαϊκό Μέτωπο του Μελανσόν χωρίς αυτοδυναμία δείχνουν τα επίσημα exit polls στη Γαλλία. Η Μαρίν Λεπέν στην τρίτη θέση, ανάμεσά τους ο Μακρόν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η Αριστερά έρχεται πρώτη στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, μπροστά από το προεδρικό στρατόπεδο του Εμανουέλ Μακρόν. Όπως προβλέπουν το ινστιτούτο Ipsos με τον όμιλο Talan για τις France Télévisions, Radio France, France24/RFI και LCP-National Assembly, ο αριστερός συνασπισμός Νέο Λαϊκό Μέτωπο έρχεται πρώτος με 172 έως 192 έδρες.

Η παράταξη Μακρόν υπό το «Μαζί» προβλέπεται να κερδίσει από 150 έως 170 έδρες, ενώ η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της (οι βουλευτές των Ρεπουμπλικανών που ακολούθησαν τον αμφισβητούμενο πρόεδρο του κόμματος, Ερίκ Σιοτί στη συμμαχία του με το RN) εκτιμάται ότι θα λάβουν από 132 έως 152 έδρες.

Οι Ρεπουμπλικανοί θα κέρδιζαν από 57 έως 67 έδρες. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις κανένα κόμμα δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, που ορίζεται στις 289 έδρες. Υπενθυμίζεται ότι απαιτούνται 289 έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, την Κάτω Βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με άλλο exit poll της Ifop Opinion ο αριστερός συνασπισμός του Νέου Λαϊκού Μετώπου εξασφαλίζει από 180 έως 215 έδρες, το προεδρικό στρατόπεδο του Μακρόν από 150 έως 180 έδρες και η ακροδεξιά της Λεπέν και οι σύμμαχοί της από 120 έως 150 έδρες.

Η Opinionway για το C News TV δίνει στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο 180-210 έδρες, ενώ το Elabe για το BFM TV 175-205.

