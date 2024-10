Εκλογές στη Βουλγαρία: Πρώτο κόμμα το Gerb αλλά χωρίς αυτοδυναμία, σύμφωνα με exit polls

Το συντηρητικό Gerb αναδεικνύεται για άλλη μια φορά πρώτο κόμμα αποσπώντας πάνω από το ένα τέταρτο των ψήφων στις έβδομες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βουλγαρία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ωστόσο δεν φαίνεται να εξασφαλίζει ούτε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ούτε συμμάχους για να κυβερνήσει τερματίζοντας το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα.

Οι δυνάμεις των κομμάτων δεν έχουν αλλάξει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές: το Gerb κερδίζει με ποσοστό 26,4%, το φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊκό «Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία» (CC/BD) παραμένει στη δεύτερη θέση με ποσοστό περίπου 15%, σύμφωνα με τα πρώτα έξιτ πολ. Το εθνικιστικό Vazrajdane («Αναγέννης) ακολουθεί με ποσοστό περίπου 13%.

🗳🇧🇬🇪🇺 Polls have closed in #Bulgaria's election with exit polls suggesting another win for former prime minister Borisov's conservative party.



Borisov's GERB is on course to win 25-27% of the vote, followed by the reformist coalition PP-DB at around 15%. pic.twitter.com/OtUlVSGIgn