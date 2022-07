Έκλεισε το Pink House - Η μοναδική κλινική αμβλώσεων του Μισισιπή

Έκλεισε χθες η μοναδική κλινική αμβλώσεων στο Μισισιπή, την πολιτεία που βρέθηκε στο επίκεντρο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών.

Η Jackson Women's Health Organization, γνωστή ως Pink House λόγω των πολύχρωμων τοίχων του κτιρίου, πραγματοποίησε τις τελευταίες αμβλώσεις πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος που απαγορεύει τον τερματισμό της εγκυμοσύνης στη συντηρητική, φτωχή πολιτεία του αμερικανικού νότου.

«Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους εμάς- τον τελευταίο πάροχο αμβλώσεων στο Μισισιπή», ανάρτησε στο Twitter το Pink House Fund, το οποίο συγκέντρωσε δωρεές για να διατηρήσει τη λειτουργία του ιδρύματος.

«Είναι η τελευταία μέρα που παλεύουμε ενάντια σε όλες τις συνθήκες - να είμαστε εκεί όταν κανένας άλλος πάροχος δεν ήταν ή δεν μπορούσε. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει εδώ ».

Το Jackson Women's Health κέρδισε διεθνή φήμη για την ενεργοποίηση νομικής διαδικασίας κατά των αμβλώσεων.

Ο Ρεπουμπλικάνος γενικός εισαγγελέας του Μισισιπή προέτρεψε τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου να χρησιμοποιήσουν παλιότερη δικαστική απόφαση για να ανατρέψουν την Roe v. Wade και να δώσουν στις πολιτείες περισσότερες εξουσίες στην απαγόρευση των αμβλώσεις.

Τελικά το Ανώτατο Δικαστηρίο στις 24 Ιουνίου ανέτρεψε την απόφαση του 1973 που είχε κατοχυρώσει το ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση και δίνει πλέον σε κάθε πολιτεία την ελευθερία να απαγορεύσει ή να διατηρήσει τη νομιμότητα των αμβλώσεων εντός των συνόρων της.

Δεκατρείς πολιτείες, προβλέποντας την νομική αναταραχή μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ψήφισαν νόμους ενεργοποίησης που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανατροπή του Roe v Wade.

Ο νόμος του Μισισιπή, που ψηφίστηκε το 2007, επιφέρει ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών για παραβάσεις του νόμου και προβλέπει εξαιρέσεις μόνο σε περιπτώσεις κινδύνου για τη ζωή της μητέρας. Όχι όμως για περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας.

Το Pink House είχε ζητήσει από τα τοπικά δικαστήρια να μπλοκάρουν τον νόμο, αλλά αρνήθηκαν, αφήνοντας την κλινική χωρίς άλλη επιλογή από το να κλείσει.

Today is a hard day for all of us @ the last abortion provider in Mississippi. It is our last day fighting against all the odds - of being there when no other providers would or could. We are proud of the work we have done here. Thank U for all your support.