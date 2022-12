Εκκενώθηκε από τους τουρίστες η Πέτρα της Ιορδανίας λόγω πλημμυρών

Ασυνήθιστες εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, από την αρχαία πόλη της Πέτρας στην Ιορδανία.

Υπολογίζεται ότι 1.700 επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, σύμφωνα με την Αρχή Ανάπτυξης και Τουρισμού της Πέτρας (PDTRA).

Η Πέτρα βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Μαάν. Σύμφωνα με το Amman net, η διοικητική περιφέρεια Ma'an (νότια του Αμμάν) κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης από το πρωί της Τρίτης και ανήλθε σε 66 χιλιοστά.

The Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) evacuated visitors from Petra as heavy downpours flooded the archeological site.



Water from surrounding mountains poured down into the rose-red city as heavy rains poured in the south of the Kingdom.#JordanNews #Jordan pic.twitter.com/TmZEu8Pa7S