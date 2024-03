Εκατόμβη νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα - «Είχαν επαφές με Ουκρανία», λέει η FSB

Τουλάχιστον 115 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 145 τραυματίστηκαν στη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία των τελευταίων ετών, καθώς ένοπλοι άνοιξαν πυρ και πυροδότησαν εκρηκτικά σε μεγάλη αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria επικαλέστηκε το Σάββατο έναν εκπρόσωπο της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας ότι ο αριθμός των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα μπορεί να αυξηθεί και ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε για την τύχη των δραστών.

Περίπου 60 άνθρωποι ήταν σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.

Συνελήφθησαν τέσσερις δράστες για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Τέσσερα άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση στην αίθουσα συναυλιών της Μόσχας είναι μεταξύ των 11 που συνελήφθησαν, είπε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της FSB στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Για τη σύλληψη των τρομοκρατών, ο αρχηγός της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, Αλεξάντερ Μπορτνίκοβ έχει ενημερώσει σχετικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο διευθυντής της FSB ανέφερε στον Πούτιν για τη σύλληψη 11 ατόμων, μεταξύ τους και οι τέσσερις τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε το προεδρικό γραφείο, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό συνεργών των τρομοκρατών.

Είχαν επαφές με Ουκρανία οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Οι 11 άνθρωποι που κρατούνται, τέσσερις εξ αυτών ως δράστες της επίθεσης, και οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή Μπριάνσκ νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου «σκόπευαν να περάσουν στην Ουκρανία» και είχαν «επαφές με την ουκρανική πλευρά», ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Αναμενόταν ευρέως ότι η Ρωσία θα επιχειρούσε να συνδέσει την Ουκρανία με τις επιθέσεις και ο ισχυρισμός της FSB δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έκανε τη δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram. «Όλοι τους πρέπει να βρεθούν και να καταστραφούν ανηλεώς ως τρομοκράτες», είπε ο Μεντβέντεφ.

«Θάνατος για θάνατο» συμπλήρωσε.

«Εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου, όλοι τους πρέπει να διαλυθούν ανελέητα, συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων» σημείωσε δε.

Όταν κυκλοφόρησε η είδηση ​​της επίθεσης χθες το βράδυ, ο Μιχάιλο Ποντόλιακ - σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι - αρνήθηκε κατηγορηματικά την ουκρανική ανάμειξη, λέγοντας ότι η χώρα του δεν είχε «καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα».

Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αργά την Παρασκευή, σε μια ανάρτηση στο Telegram, στην οποία η οργάνωση ισχυριζόταν ότι οι ένοπλοι κατάφεραν να διαφύγουν στη συνέχεια. Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσιγκτον έχει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Ισλαμικού Κράτους.

Το Ισλαμικό Κράτος είπε ότι οι μαχητές του επιτέθηκαν στα περίχωρα της Μόσχας, «σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στον τόπο προτού αποσυρθούν με ασφάλεια στις βάσεις τους». Η δήλωση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πλήρης δήλωση αναφέρει: «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών στην πόλη Κρασνογκόρσκ στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, της Μόσχας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο σημείο πριν αποσυρθούν με ασφάλεια στις βάσεις τους».

Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Εκρήξεις και φωτιά

Οι φωτογραφίες έδειξαν ότι το Crocus City Hall τυλίχθηκε στις φλόγες καθώς εμφανίστηκαν βίντεο που δείχνουν τουλάχιστον τέσσερις ένοπλους να ανοίγουν πυρ με αυτόματα όπλα, ενώ πανικόβλητοι Ρώσοι τράπηκαν σε φυγή για να σώσουν τη ζωή τους.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο δείχνει φρικτές σκηνές μερικών ανθρώπων που εκλιπαρούν για βοήθεια από την οροφή της αίθουσας συναυλιών καθώς έκαιγε πίσω τους. Άλλα πλάνα βίντεο έδειξαν ανθρώπους να ουρλιάζουν, να σέρνονται με τα χέρια και τα γόνατά τους έξω από το χώρο της μουσικής ή να φεύγουν από τις σκάλες.

‼️ Partial roof collapse in the "Crocus City Hall" building in #Moscow pic.twitter.com/iXjAQA50ma — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Τουλάχιστον τρία ελικόπτερα έκτακτης ανάγκης είχαν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της φωτιάς. Υπήρξε μερική κατάρρευση της οροφής του Crocus City Mall, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Πανικός στο συναυλιακό κέντρο της Μόσχας

Μέχρι αργά το βράδυ, οι ρωσικές αρχές είχαν εξαπολύσει μαζικό ανθρωποκυνηγητό για τους ενόπλους στην επίθεση, προειδοποιώντας τους κατοίκους της Μόσχας και των προαστίων της να προσέχουν για σημάδια των δραστών. Η ρωσική κυβέρνηση δεν ταυτοποίησε αμέσως κανέναν από τους υπόπτους.

GRAPHIC FOOTAGE



A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured.



🔗: https://t.co/L9s08GwpaE



📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 22, 2024

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, τρεις κουρασμένοι άντρες που έφεραν τουφέκια πυροβολούν εναντίον άψυχων σωμάτων τα οποία είναι σκορπισμένα γύρω από το λόμπι της αίθουσας συναυλιών.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πέντε παιδιά ήταν μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης, κατά την οποία οι δράστες προφανώς πυροδότησε επίσης εκρηκτικά. Τουλάχιστον δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην αίθουσα συναυλιών το βράδυ της Παρασκευής, μετέδωσαν πρακτορεία ειδήσεων.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Ένας μάρτυρας είπε ότι ήταν έτοιμος να καθίσει στο κάθισμά του όταν άκουσε «πολλές εκρήξεις πολυβόλων» και «πολλές κραυγές».

«Συνειδητοποίησα αμέσως ότι ήταν αυτόματα πυρά και κατάλαβα ότι πιθανότατα ήταν το χειρότερο: τρομοκρατική επίθεση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο άνδρας, ο οποίος έδωσε το όνομά του ως Αλεξέι.

Ένας άλλος θαμώνας της συναυλίας περιέγραψε σκηνές πανικού καθώς τρομοκρατημένοι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξεφύγουν. «Ξεκίνησε ένα μπάσιμο. Όλοι έτρεξαν προς την κυλιόμενη σκάλα», είπε στο Reuters. «Όλοι ούρλιαζαν. όλοι έτρεχαν».

"It's locked, I can't get out!"



The first footage from inside the burning Crocus City Hall building in #Moscow has emerged. Some fire exits from the building were closed. pic.twitter.com/kUQbnr6yaA — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο κανάλι Mash Telegram ότι υπήρχαν «τουλάχιστον πέντε» επιτιθέμενοι και ότι ήταν «γενειοφόροι».

«Φέρουν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές», έγραφε ο λογαριασμός. «Τη στιγμή που μπήκαν στο κτίριο, οι φρουροί και οι άνθρωποι που στέκονταν στην πόρτα σκοτώθηκαν. Στη συνέχεια απέκλεισαν την κεντρική είσοδο.

BREAKING:



First pictures appear of the terrorists behind the attack in Moscow pic.twitter.com/PNswku2XpJ — Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024

«Οι τρομοκράτες είναι οπλισμένοι με τουφέκια [Καλάσνικοφ]. Κάποιοι μετέφεραν γιλέκα με διάφορα πυρομαχικά. Τουλάχιστον δύο από τους δράστες κουβαλούν σακίδια πλάτης, πιθανώς με βόμβες μολότοφ».

❗️ New footage of the first minutes of the terrorist attack at Crocus City Hall has appeared in social media. pic.twitter.com/qS6zRxB4Jj — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Οι κινήσεις Ρώσων αξιωματούχων

Στα πρώτα σχόλιά του για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση σε όλους όσους τραυματίστηκαν στην τρομοκρατική επίθεση. Το Κρεμλίνο είπε ότι ενημερώνεται από τους αρχηγούς ασφαλείας για την κατάσταση, μεταξύ άλλων από τον Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Ρώσοι ερευνητές δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός αυτόματου όπλου Καλάσνικοφ, γιλέκα με πολλαπλούς εφεδρικούς γεμιστήρες και σακούλες με εξαντλημένες κάλυκες. Μια κοκκώδης εικόνα δημοσίευσαν ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δύο από τους φερόμενους ως δράστες σε ένα λευκό αυτοκίνητο.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Μόσχας θα ακυρώσει όλες τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες μαζικές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο μετά την επίθεση, καθώς οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δήλωσαν ότι αυξάνουν την ασφάλεια.

Ο Σομπιάνιν χαρακτήρισε την επίθεση «μεγάλη τραγωδία». Τουλάχιστον 70 ασθενοφόρα εστάλησαν στο σημείο.

Η σιβυλλική ανακοίνωση των ΗΠΑ πριν από την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, δυτικές χώρες με επικεφαλής τις ΗΠΑ είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις τρομοκρατίας και είπαν στους πολίτες τους να μην συμμετέχουν σε δημόσιες συγκεντρώσεις στη Ρωσία.

Στις 8 Μαρτίου, η πρεσβεία έγραψε ότι «παρακολουθούσε πληροφορίες που έλεγαν ότι εξτρεμιστές έχουν επικείμενα σχέδια να στοχεύσουν μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα, να συμπεριλάβουν συναυλίες και οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να ενημερώνονται να αποφεύγουν μεγάλες συγκεντρώσεις τις επόμενες 48 ώρες».

Οι ΗΠΑ είχαν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την ανάληψη ευθύνης από το Ισλαμικό Κράτος για τον πυροβολισμό, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει τη Μόσχα τις τελευταίες εβδομάδες για την πιθανότητα επίθεσης.

«Προειδοποιήσαμε κατάλληλα τους Ρώσους», είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μονάδες της αστυνομίας ταραχών στάλθηκαν στην περιοχή καθώς οι άνθρωποι εκκενώνονταν και οι μονάδες Speznaz της ρωσικής εθνοφρουράς άρχισαν να εισβάλλουν στο κτίριο αργότερα το βράδυ της Παρασκευής. Μερικοί από τους δράστες μπορεί να διέφυγαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Baza.

Οι πιο πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις

Οι πυροβολισμοί στην αίθουσα συναυλιών θύμιζαν μερικά από τα χειρότερα τρομοκρατικά επεισόδια της Ευρώπης, όπως η επίθεση στο Μπατακλάν στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015. Οι Ρώσοι είναι πιθανό να θυμούνται την τρομοκρατική επίθεση στο Nord Ost στη Μόσχα το 2002, όταν ένοπλοι πήραν ομήρους σε ένα θέατρο, οδηγώντας τελικά στο θάνατο 40 ομήρων.

Η επίθεση στη Μόσχα ήταν η πιο πολύνεκρη επίθεση στη Ρωσία από την πολιορκία του σχολείου στο Μπεσλάν το 2004 , κατά την οποία 334 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 186 παιδιά, σκοτώθηκαν αφού κρατήθηκαν αιχμάλωτοι από μαχητές για δύο ημέρες.

