«Είναι τρελός» λένε ακόμη και υποστηρικτές του Τραμπ για τον ισχυρισμό ότι οι μετανάστες τρώνε κατοικίδια

Είναι το θέμα που συζητιέται παντού στην Πενσυλβάνια. Δημοσιογράφος του SkyNews ρώτησε περαστικούς για την εμπρηστική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο ντιμπέιτ, ότι δηλαδή οι μετανάστες τρώνε τα κατοικίδιά των Αμερικανών και έλαβε τις ανάλογες απαντήσεις.

Περνώντας δίπλα από ένα ζευγάρι που έκανε βόλτα με τον σκύλο του στο Doylestown της κομητείας Bucks, τους ρώτησε για αυτή τη ρατσιστική δήλωση και οι ερωτηθέντες απάντησαν καυστικά ότι «θα φάνε τον σκύλο τους για πρωινό».

Η Σάρον Τόμας, που συμμετείχε σε έναν οργανωμένο περίπατο, απολαμβάνοντας την πρωινή λιακάδα με άλλους συνταξιούχους, και υποστηρίκτρια της Κάμαλα Χάρις, δήλωσε πως «ακόμα με εκπλήσσει που κάποιοι συνεχίζουν να στηρίζουν τον Τραμπ μετά από όλες τις τρελές δηλώσεις που ακούσαμε χθες βράδυ... το να τρώει κανείς κατοικίδια, αυτή η παραφροσύνη με κάνει να νιώθω άβολα».

Στην πολιτεία της Πενσυλβάνια έχουν ψηφίσει Δημοκρατικούς σε κάθε εκλογή από το 1992, αλλά πλέον φιλοξενεί περισσότερους εγγεγραμμένους Ρεπουμπλικάνους παρά Δημοκρατικούς. Πάντως, ο ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικάνων, Πατ Γκιλούλι, δεν εντυπωσιάστηκε από την Κάμαλα Χάρις, αλλά παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια σημαντική αδυναμία στον υποψήφιο που θα ψηφίσει, τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι τρελός», είπε για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τους μετανάστες που τρώνε σκύλους.

«Πρέπει είτε να τον αποδεχτείς έτσι και να δεχτείς ότι είναι καλός επιχειρηματίας και πιστεύω ότι μπορεί να διοικήσει τη χώρα καλύτερα από τους Δημοκρατικούς, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που τον συνοδεύουν. Οπότε, ή θα το δεχτείς ή θα χαραμίσεις την ψήφο σου ψηφίζοντας το Κόμμα των Πρασίνων ή κάποιον άλλο που δεν πρόκειται να εκλεγεί».

Αυτό είναι το μυστικό της ανθεκτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ. Οι υποστηρικτές του αναγνωρίζουν τα αρνητικά, αλλά παραμένει ο υποψήφιος που θεωρούν καλύτερα τοποθετημένο για να εφαρμόσει την πολιτική που επιθυμούν.

