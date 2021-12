Μία πρόσκληση σε δείπνο για την ημέρα των Ευχαριστιών, που εστάλη σε λάθος τηλεφωνικό αριθμό πριν από έξι χρόνια, αποτέλεσε το έναυσμα για μια απρόσμενη φιλία. Και τώρα, δίνει έμπνευση για ταινία του Netflix.

Πρόκειται για την ιστορία της Γουάντα Ντεντς και του Τζαμάλ Χίντον, από την Αριζόνα, που έγινε viral και τώρα το Netflix θα την κάνει ταινία.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2016, όταν η Ντεντς έστειλε κατά λάθος μήνυμα στον 17χρονο τότε Χίντον και όχι στον 24χρονο εγγονό της- που είχε αλλάξει αριθμό- για να τον προσκαλέσει σε δείπνο την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Γρήγορα, οι δυο τους κατάλαβαν ότι είχε γίνει μπέρδεμα. Όμως, ο Χίντον την ρώτησε αν μπορούσε παρόλα αυτά να πάει στο δείπνο. «Βεβαίως και μπορείς. Αυτό κάνουν οι γιαγιάγες… ταΐζουν τους πάντες», του απάντησε η Ντεντς, σύμφωνα με το ABC News.

Έτσι, ξεκίνησε η φιλία τους και μια παράδοση, καθώς κάθε χρόνο περνούν μαζί τη συγκεκριμένη γιορτή. Κάτι που έκαναν και πριν από λίγες ημέρες.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε την ιστορία μας με τον υπόλοιπο κόσμο», είπαν Ντεντς και Χίντον σε κοινή δήλωση που δημοσίευσε το Netflix. «Ελπίζουμε αυτό να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν και να κάνουν σχέσεις που συνήθως δεν θα έκαναν. Είμαστε τόσο ευτυχείς που βρήκαμε μια ειλικρινή φιλία, καθώς μας ένωσε ο Θεός με ένα λάθος γραπτό μήνυμα», ανέφεραν ακόμη.

Ο τίτλος της ταινίας θα είναι «The Thanksgiving Text», σύμφωνα με Variety και ο Αμπντούλ Γουίλιαμς θα γράψει το σενάριο. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα τη σκηνοθετήσει, ούτε ποιοι θα παίξουν στην ταινία.

Just last week we were celebrating our 6th Thanksgiving with Jamal (@Jamalhinton12 ) and Grandma Wanda! And now we get to watch the story come to life as a family on Netflix! pic.twitter.com/FMvYu4EanW