Ηράκλειο Κρήτης: 16 χρόνια μετά τον θάνατο της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον φέρεται να βρέθηκε ο δολοφόνος

«Έδειξε» τον δράστη μέσα από το ημερολόγιό της - Ένας άνδρας από τις Γούβες Ηρακλείου με τον οποίο διατηρούσε σχέση κατηγορείται για τη δολοφονία της

Σχεδόν 16 χρόνια μετά τον θάνατο της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον στο Ηράκλειο Κρήτης, φέρεται να βρέθηκε ο δράστης του εγκλήματος.

Η υπόθεση του θανάτου της στο Ηράκλειο Κρήτης το 2009, για χρόνια ήταν ανοιχτή και επανεξεταζόταν διαδοχικά από τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά ο φάκελός της ανασύρθηκε από το αρχείο για τέταρτη φορά και τα ευρήματα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», οδήγησαν στην επανεξέταση της υπόθεσης από τις δικαστικές Αρχές, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να παραπέμπεται σε δίκη για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Η 54χρονη Βρετανίδα Τζιν Χάνλον, ζούσε μόνιμα στις Γούβες Ηρακλείου, βρέθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού τον Μάρτιο του 2009.

Για χρόνια ο θάνατός της αποτελούσε ένα μυστήριο, καθώς αρχικά είχε αποδοθεί σε πνιγμό και στη συνέχεια προέκυψε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με το σενάριο ότι το σώμα της μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στη θάλασσα μετά τον θάνατό της.

Ωστόσο, το ημερολόγιό της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναβίωση της υπόθεσης καθώς ήταν αυτό που «έδειξε» τον δράστη.

Οι Αρχές παραπέμπουν έναν άνδρα από την περιοχή, με τον οποίο η 54χρονη διατηρούσε σχέση, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ανατολικής Κρήτης για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπομπής, ο κατηγορούμενος ενήργησε με ανθρωποκτόνο πρόθεση, ώθησε τη Τζιν Χάνλον προς το έδαφος, προκαλώντας βαριές κακώσεις στον αυχένα και διατομή του εγκεφαλικού στελέχους, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό της. Στη συνέχεια, φέρεται να τοποθέτησε το σώμα της στη θάλασσα, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος.

