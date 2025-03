Εάν έχει κλαπεί ο χρυσός των ΗΠΑ από το Φορτ Νοξ, ρωτούν Τραμπ και Μασκ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί -χωρίς να παρέχει στοιχεία- εάν μεγάλο μέρος του αποθέματος χρυσού των ΗΠΑ εξακολουθεί να υπάρχει στο διάσημο αποθετήριο χρυσού στης χώρας στο Φορτ Νοξ του Κεντάκι, εγείροντας ερωτήματα για το αν κάποιος το «έκλεψε».

Επιπλέον, είπε ότι θέλει να πάει στο Φορτ Νοξ για να δει μόνος του.

Η εξαιρετικά ασφαλής εγκατάσταση περιέχει περίπου 147,3 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού, σύμφωνα με το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

Εγείροντας ερωτήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά επαναλαμβάνει τον Έλον Μασκ, ο οποίος έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το πού βρίσκεται ο χρυσός των ΗΠΑ.

Ο εκφρασμένος σκεπτικισμός τους έρχεται παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, είπε ότι γίνεται έλεγχος κάθε χρόνο και ότι «όλος ο χρυσός είναι εκεί».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο υπουργός Οικονομικών του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία, Στίβεν Μνούτσιν, επισκέφτηκε προσωπικά τα αποθεματικά και επιβεβαίωσε ότι ο χρυσός ήταν εκεί. Παρόλα αυτά, τόσο ο Μασκ όσο και ο Τραμπ συνεχίζουν να εγείρουν ερωτήματα χωρίς στοιχεία.

Σε ένα επεισόδιο του podcast του The Joe Rogan Experience που κυκλοφόρησε την Παρασκευή - μια από τις πρώτες περιεκτικές συνεντεύξεις του Μασκ από τότε που έγινε «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος» - ο Μασκ επανέλαβε αυτή την υποψία.

«Μια ζωντανή περιήγηση στο Fort Knox θα ήταν καταπληκτική… είναι ο χρυσός εκεί ή όχι; Λένε ότι είναι -- είναι αλήθεια; Ή μήπως κάποιος βάφει με σπρέι λίγο μόλυβδο;», ρώτησε.

Μάλιστα, αυτές οι ανησυχίες φαίνεται να τέθηκαν στην προσοχή του Μασκ πρόσφατα. Στις 15 Φεβρουαρίου, αντέδρασε σε μια ανάρτηση στο X που του ζητούσε να εξετάσει την προμήθεια χρυσού, στην οποία απάντησε: «Σίγουρα ελέγχεται τουλάχιστον κάθε χρόνο;».

Το Φορτ Νοξ είναι μια στρατιωτική βάση όπου αποθηκεύεται ο χρυσός των ΗΠΑ από το 1937, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αμερικανικού στρατού.

Τι πιστεύουν ο Τραμπ και ο Μασκ;

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην προσφορά χρυσού αφού ρωτήθηκε για τις πιο πρόσφατες προσπάθειες του Μασκ στο DOGE.

«Έχουμε βρει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια απάτης μέχρι στιγμής. Και μόλις ξεκινήσαμε. Πηγαίνουμε στο Φορτ Νοξ για να δούμε αν υπάρχει ο χρυσός, γιατί ίσως κάποιος έκλεψε τον χρυσό. Τόνους χρυσού», είπε ο Τραμπ.

Έθεσε ξανά το θέμα στην πρόσφατη συνάντησή του με τους κυβερνήτες του έθνους στον Λευκό Οίκο στις 21 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι σχεδιάζουν να «ανοίξουν τις πόρτες στο Φορτ Νοξ».

«Μεγαλώσατε ακούγοντας για το Φορτ Νοξ. Δεν μπορείτε να μπείτε. Δεν μπορείτε καν να το δείτε. Κανείς δεν το βλέπει. Πηγαίνετε εκεί και το μέρος είναι σφραγισμένο», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην τοποθεσία ως το «παραμύθι του Φορτ Νοξ» μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μασκ -- ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την εξάλειψη της κυβερνητικής σπατάλης και της απάτης -- έχει εκφράσει επανειλημμένα υποψίες για τις ράβδους χρυσού.

«Αυτός ο χρυσός είναι ιδιοκτησία του αμερικανικού λαού. Ελπίζω σίγουρα να είναι ακόμα εκεί!», έγραψε στο Χ τον περασμένο μήνα. Έχει επίσης ισχυριστεί επανειλημμένα ότι ο χρυσός θα μπορούσε να είχε κλαπεί, ρωτώντας στο X, «ποιος επιβεβαιώνει ότι δεν είχε κλαπεί χρυσός από το Φορτ Νοξ;».

Ο Μασκ υποστήριξε την ιδέα ζωντανής μετάδοσης μιας περιήγησης στο Φορτ Νοξ, απαντώντας στην κάλυψη των σχολίων του από τον θεωρητικό συνωμοσίας Alex Jones, προτείνοντας ότι θα ήθελε να κινηματογραφήσει μέσα στα θησαυροφυλάκια.

Επανέλαβε αυτήν την ιδέα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών τον Φεβρουάριο, εκτός από το ότι είπε, «μέρος αυτού είναι επίσης, ξέρετε, να διασκεδάσουμε».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Μασκ στο podcast με τον Joe Rogan την Παρασκευή, ο Rogan ζήτησε από τον δισεκατομμυριούχο να σκεφτεί τα ευρήματά του στο DOGE σε σχέση με τον χρυσό: «Σκεφτείτε όλα τα άλλα πράγματα που επισημάνατε. Όλες οι επιταγές που μόλις βγαίνουν, οι πληρωμές των ΜΚΟ, οι άνθρωποι της κοινωνικής ασφάλισης ... τώρα το εφαρμόζουν στον χρυσό», είπε ο Ρόγκαν, στον οποίο ο Μασκ απάντησε, «απολύτως».

Δεν έχουν, πάντως, όλα τα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ τις ίδιες αμφιβολίες. «Νομίζω ότι ο χρυσός είναι πιθανότατα εκεί. Είναι πιθανότατα σχεδόν σίγουρα εκεί», είπε ο David Sacks, ο τσάρος επί των κρυπτονομισμάτων του Τραμπ, στο Fox News την περασμένη εβδομάδα, αν και εξακολουθεί να συμφωνεί με τις εκκλήσεις του προέδρου να διερευνβθεί το θέμα.

«Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτή είναι μια τρελή ιδέα να πάμε να ελέγξουμε, γιατί δεν ξέρουμε», πρόσθεσε ο Sacks, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πλήρως ότι ο χρυσός μας βρίσκεται ακόμα στο Fort Knox», λόγω της «διαφθοράς» στην Ουάσιγκτον.

Πότε εθεάθη για τελευταία φορά ο χρυσός;

Σύμφωνα με το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ, «ο μόνος χρυσός που αφαιρέθηκε ήταν πολύ μικρές ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της καθαρότητας του χρυσού κατά τη διάρκεια τακτικών προγραμματισμένων ελέγχων» και κανένας άλλος χρυσός δεν έχει μεταφερθεί προς ή από το αποθετήριο «εδώ και πολλά χρόνια».

Το κτίριο κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας 16.000 κυβικά πόδια γρανίτη, 4.200 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, 750 τόνους χάλυβα οπλισμού και 670 τόνους δομικό χάλυβα, λέει το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

Ο χρυσός βρίσκεται στο Φορτ Νοξ επειδή είναι «μακριά από οποιαδήποτε ακτή, δίπλα σε μια στρατιωτική εγκατάσταση για πρόσθετη ασφάλεια και κοντά στον σιδηρόδρομο για μεταφορά», σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο από το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

Το αποθετήριο έχει μια αυστηρή πολιτική μη επισκεπτών, όπως ανέφερε ο Τραμπ, και ακόμη και ο πρόεδρος έχει περιορισμένη πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο. Ο πρώην πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ ήταν ο μόνος μη εξουσιοδοτημένος που είχε πρόσβαση.

Ωστόσο, το Φορτ Νοξ άνοιξε για πρώτη φορά το 1974 για να δουν οι δημοσιογράφοι και μια αντιπροσωπεία του Κογκρέσου τα αποθέματα μετά από φήμες που κυκλοφόρησαν γύρω από το πού βρίσκεται ο χρυσός: «Δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό και πιθανότατα δεν θα το ξανακάνουμε», είπε η τότε Διευθύντρια του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ Μέρι Μπρουκς μετά την επίδειξη της προμήθειας χρυσού, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times μετά την επίσκεψη.

Το δεύτερο «άνοιγμα» ήρθε πάνω από 40 χρόνια αργότερα, το 2017 κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης Τραμπ. Ο τότε υπουργός Οικονομικών Στιβ Μούντσιν και ο τότε αρχηγός της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ ήταν μέλη μιας αντιπροσωπείας που προσκλήθηκε να δει το χρυσό.

«Ο χρυσός ήταν εκεί όταν το επισκέφτηκα», είπε ο Μνούτσιν τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι «είναι σίγουρος» ότι κανείς δεν τον έχει μετακινήσει και τονίζοντας τα «σοβαρά πρωτόκολλα ασφαλείας που ισχύουν».

Ο πρώην Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Κεντάκι Ματ Μπέβιν -- ο οποίος ήταν παρών κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης -- επιβεβαίωσε επίσης ότι ο χρυσός ήταν στο Φορτ Νοξ. «Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια εξαιρετική ποσότητα χρυσού που βρίσκεται εκεί μέσα», είπε ο Μπέβιν στο Fox News Business την περασμένη εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι συμφωνεί στη διαφάνεια και ότι «ο λαϊκός πλούτος πρέπει να είναι γνωστός και να λογαριάζεται, δεν υπάρχει αμφιβολία».

«Είναι δυνατόν να πάρουν τα πράγματα με τα χρόνια; Είναι», παραδέχτηκε, προτού υποστηρίξει ότι το κτίριο «είναι τόσο γελοία ασφαλές που δεν είναι δυνατό να βγει κανείς κρυφά από εκεί». Ο Μπέβιν υποστήριξε επίσης την πιθανότητα ότι ο Μασκ, ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μπορεί να θέλει να δει πώς φαίνονται τα πλούτη του «σε φυσική μορφή». «Είναι σχεδόν ισοδύναμο με το πόση είναι η καθαρή του αξία», είπε ο Μπέβιν, παραδεχόμενος ότι θα ήθελε να δει και αυτός τον χρυσό αν τον δει ο Μασκ. Υπάρχουν «περιορισμοί στην ανταλλαγή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης», σύμφωνα με έγγραφα που περιγράφουν το πρόγραμμα της επίσκεψης του 2017 και τα μέτρα ασφαλείας που δημοσιεύθηκαν από το CNN.

«Η πρόσβαση στο USBD είναι περιορισμένη, καθώς η εγκατάσταση υπάρχει αποκλειστικά για την αποθήκευση χρυσού», αναφέρεται στο έγγραφο. «Για να αποφευχθεί ο συμβιβασμός της ασφάλειας, οι φωτογραφίες θα υπόκεινται σε έλεγχο από την αστυνομία νομισματοκοπείων των ΗΠΑ». «Ο υπουργός Οικονομικών επιτρέπει την επίσκεψη όταν επιμένουν οι φήμες ότι όλος ο χρυσός είχε αφαιρεθεί από τα θησαυροφυλάκια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

Αφού επιβεβαίωσε ότι «όλος» ο χρυσός ήταν παρών, ο Μπέσεντ είπε τον περασμένο μήνα, «οποιοσδήποτε γερουσιαστής, καλέσει το υπουργείο Οικονομικών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να κανονίσουμε μια επίσκεψη. Μπορούν να κάνουν μια επιθεώρηση».

Σύμφωνα με τη μηνιαία αναφορά κατάστασης του υπουργείου Οικονομικών για την παρακολούθηση του χρυσού που ανήκει στο τπουργείο Οικονομικών, 147,3 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού καταγράφηκαν στο Φορτ Νοξ στις 31 Ιανουαρίου 2025.

Το Φορτ Νοξ έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση πολύτιμων ιστορικών αντικειμένων, όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Σύνταγμα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και η Magna Carta.

Η επείγουσα ανάγκη για τον εντοπισμό του χρυσού έρχεται παρά το γεγονός ότι το δολάριο ΗΠΑ δεν συνδέεται πλέον με την αξία του χρυσού. Το 1971, ο Ρούσβελτ τερμάτισε τον κανόνα του χρυσού και μεταπήδησε σε ένα χρηματικό σύστημα fiat.

Ωστόσο, εξακολουθεί να επικρατεί η παραδοσιακή πεποίθηση ότι το δολάριο ΗΠΑ και ο χρυσός έχουν αντίστροφη σχέση. Όταν το δολάριο εξασθενεί -- ειδικά σε περιόδους πληθωρισμού -- η αξία του χρυσού πιστεύεται ότι αυξάνεται.

Θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το Φορτ Νοξ

Οι φήμες για την εξαφάνιση ή την κλοπή του χρυσού αποτελούν θεωρία συνωμοσίας εδώ και δεκαετίες.

Το 1971, ο Πίτερ Μπέτερ, δικηγόρος και οικονομικός σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζον Κένεντι, ισχυρίστηκε ότι Βρετανοί κατάσκοποι τον ενημέρωσαν ότι ο χρυσός στο Φορτ Νοξ αφαιρέθηκε κρυφά, ανέφερε η Washington Post.

Το βιβλίο του Μπέτερ, The Conspiracy Against the Dollar (Η συνωμοσία κατά του δολαρίου), συνέχισε να κάνει τέτοιους ισχυρισμούς ότι έλειπε ο χρυσός. Η επίσκεψη του 1974, προσκαλώντας δημοσιογράφους και μέλη του Κογκρέσου να δουν το θησαυροφυλάκιο, ακολούθησε αμέσως μετά.

Η ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1964, «Goldfinger», επικεντρώνεται επίσης γύρω από έναν λαθρέμπορο χρυσού που ερευνάται ότι σχεδίασε μια διάρρηξη στο Φορτ Νοξ σε μια προσπάθεια να μολύνει την προμήθεια χρυσού του.

Το 2010, ο τότε Δημοκρατικός Ρον Πολ του Τέξας ήταν ειλικρινής στις υποψίες του σχετικά με το πού βρισκόταν ο χρυσός. Εισήγαγε τον «Νόμο περί Διαφάνειας για τα Αποθεματικά Χρυσού του 2011», ο οποίος ζητούσε πλήρη έλεγχο των αποθεμάτων χρυσού των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον περασμένο μήνα εάν πιστεύει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει όλο τον χρυσό που ισχυρίζεται ότι έχει, ο Πολ είπε «όχι, δεν το πιστεύω. Αλλά δεν έχω στοιχεία που να το αποδεικνύουν». «Ακόμα κι αν μας έδειχναν τον χρυσό, ίσως τον χρυσό αυτό να τον έχουν δανειστεί», είπε ο Πολ, αναφέροντας τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση μπορεί να «εξαπατήσει τον λαό».

Ο Μασκ έχει εκφράσει την υποστήριξή του στον Πολ, υποστηρίζοντας ακόμη και τις εκκλήσεις προς τον πρώην βουλευτή να ελέγξει τον χρυσό. Τον περασμένο μήνα, σε απάντηση σε αναρτήσεις στο Χ που ζητούσαν από τον Πολ να ελέγξει την Ομοσπονδιακή Διαθεσιμότητα, ο Μασκ απάντησε «καλή ιδέα» και «αυτό θα είναι υπέροχο».

Ο γιος του Ρον Πολ, γερουσιαστής Ραντ Πολ, Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι, είχε παρόμοια θέση με τον πατέρα του. Απαντώντας στο tweet του Μασκ που ρωτούσε εάν η προμήθεια χρυσού στο Φορτ Νοξ επιθεωρείται κάθε χρόνο, ο Ραντ Πολ απάντησε: «Όχι. Ας το κάνουμε αυτό».

Στις 21 Φεβρουαρίου, ο Ραντ Πολ έγραψε μια επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Μπέσεντ ζητώντας του να ελέγξει τα αποθέματα χρυσού στο Φορτ Νοξ.

Εμφανιζόμενος στο «Fox and Friends» τον περασμένο μήνα, ο Ραντ Πολ το αναγνώρισε ότι ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι ο χρυσός ήταν εκεί, αλλά τόνισε την ανάγκη να ελεγχθεί, υποστηρίζοντας «όσο περισσότερη διαφάνεια, τόσο το καλύτερο».

Τον Μασκ φαίνεται να μην τον πειράζει που οι ισχυρισμοί του θεωρείται ότι συνδέονται με θεωρίες συνωμοσίας.

Κατά τη διάρκεια του The Joe Rogan Experience, το επεισόδιο του podcast άνοιξε με τον Rogan και τον Μασκ να προσπαθούν να ρωτήσουν τη μηχανή Grok AI του Μασκ εάν όλος ο χρυσός βρίσκεται ακόμα στο Φορτ Νοξ. Ενώ η Grok AI δεν έδωσε απάντηση, ρώτησε αν ο Μασκ ήταν «θεωρητικός συνωμοσίας» και οι δύο τους ξέσπασαν σε γέλια.

«Αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας δεν διαδίδονται από μόνες τους, οι πεποιθήσεις σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας είναι προϊόν πολιτικών και ελίτ των μέσων ενημέρωσης που μοιράζονται αυτές τις ιδέες σε κοινό που είναι ήδη διατεθειμένο να τις πιστέψει», είπε στο ABC News ο Πίτερ Ουσίνσκι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι που ειδικεύεται στις θεωρίες συνωμοσίας.

«Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν μοιραστεί πολλές θεωρίες συνωμοσίας τα τελευταία οκτώ χρόνια· δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε αυτό και συνδέεται στενά με τον Τραμπ και τον Μασκ που αυτοπροσδιορίζονται ως άνθρωποι που αποκαλύπτουν απάτη στην κυβέρνηση», πρόσθεσε ο Ουσίνσκι.

Με πληροφορίες από ABC News

