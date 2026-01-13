ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δύο ελληνόκτητα τάνκερ δέχθηκαν επίθεση με drones στη Μαύρη Θάλασσα

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για την επίθεση

Δύο ελληνόκτητα τάνκερ δέχθηκαν επίθεση με drones στη Μαύρη Θάλασσα
Φωτ. αρχείου Unsplash
Δύο ελληνόκτητα τάνκερ έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα πως δέχθηκαν επίθεση με drones στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τα δύο δεξαμενόπλοια ανέμεναν να φορτώσουν στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας όταν δέχθηκαν επίθεση με drones σήμερα.

Το ένα πλοίο είναι το Delta Harmony, που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Delta, όπως αναφέρει η LSEG, και επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil.

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο, Matilda, το οποίο επίσης χτυπήθηκε, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει φορτίο από το κοίτασμα Karachaganak, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

