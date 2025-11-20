Δολοφονία Κασόγκι: Η αντίδραση της χήρας του δημοσιογράφου για την στήριξη Τραμπ στον μπιν Σαλμάν

«Σοκαρισμένη» δήλωσε, χθες Τετάρτη, η χήρα του διαφωνούντα Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, για τη συνάντηση του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρίγκιπα διάδοχο για την υπόθεση.

Τον δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφόνησαν το 2018 πράκτορες του Ριάντ.

«Με σόκαρε πολύ (...) απογοητεύτηκα», τόνισε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε, κρίνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε «ανενημέρωτος» για την υπόθεση του δολοφονημένου αρθρογράφου.

«Ο Τζαμάλ Κασόγκι ήταν σταθερός, γενναίος, διαφανής κι επαγγελματίας δημοσιογράφος», είπε αντικρούοντας τη δήλωση του ρεπουμπλικάνου πως επρόκειτο για «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη» προσωπικότητα.

Η στήριξη Τραμπ στον μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να υπερασπιστεί σθεναρά τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο με όλες τις τιμές, διαβεβαιώνοντας πως ο πρίγκιπας διάδοχος «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα».

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αντιθέτως τον είχαν χαρακτηρίσει άμεσα υπεύθυνο για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι είπε ακόμη πως «τη σόκαρε» το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αναγκάσει «να πάψει» τη δημοσιογράφο που έκανε την ερώτηση για την υπόθεση κι ο τρόπος που παρουσιάστηκε ο άνδρας της, «ήταν σαν να μιλούσαν για κάποιον άλλο».

Μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, επικριτής του πρίγκιπα διαδόχου έπειτα από χρόνια που τον στήριζε θερμά, άνθρωπος των διαδρόμων της σαουδαραβικής βασιλικής αυλής, ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης από ομάδα πρακτόρων σταλμένη από το Ριάντ.

Το πτώμα του, που διαμελίστηκε, δεν βρέθηκε ποτέ.

Η χήρα του δημοσιογράφου, στον οποίο είχε δοθεί πολιτικό άσυλο στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως απηύθυνε επιστολή στον αμερικανό πρόεδρο πριν από την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου, ζητώντας του να συμβάλει ώστε να της δοθεί αποκατάσταση. Δεν έλαβε απάντηση.

Επίσης, σε μήνυμά της μέσω X προχθές Τρίτη, αφού ο πρίγκιπας διάδοχος έκανε λόγο για «τεράστιο λάθος» αναφερόμενος στη δολοφονία του δημοσιογράφου, του ζήτησε να συναντηθεί μαζί της προκειμένου «να μου ζητήσει συγγνώμη και να μου προσφέρει αποκατάσταση για τον φόνο του συζύγου μου».

«Δυστυχώς, δεν έλαβα καμιά απάντηση από πλευράς τους», επέμεινε, θυμίζοντας πως θέλει να «βρεθούν τα λείψανα» του άνδρα της ώστε «να ταφεί με αξιοπρέπεια», και «επίσημη συγγνώμη και οικονομική αποκατάσταση».

Ερωτηθείσα για τη μεγαλοπρεπή υποδοχή που επιφύλαξε η Ουάσινγκτον στον «MbS», ο οποίος υπέγραψε διμερείς συμφωνίες ιλιγγιώδους αξίας, εκτίμησε πως ο σύζυγός της, «αν ήταν εκεί, θα ήταν πολύ ευτυχής».

Αλλά «απογοητεύομαι πολύ που βλέπω την Αμερική να αποκηρύσσει τις αξίες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία», επανέλαβε.

