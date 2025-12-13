Η «Επανάσταση της κιμωλίας» στη Σλοβακία: Mαθητικά συνθήματα εξελίσσονται σε αντικυβερνητικό κίνημα

Ένα κύμα αντικυβερνητικών συνθημάτων γραμμένων με κιμωλία εξαπλώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε ολόκληρη τη Σλοβακία, εξελισσόμενο σε σύμβολο ευρύτερης δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Το φαινόμενο, που στα κοινωνικά δίκτυα βαφτίστηκε «Επανάσταση της Κιμωλίας», ξεκίνησε από έναν 19χρονο μαθητή και μέσα σε λίγες ώρες απέκτησε πανεθνικές διαστάσεις.

Η αφορμή δόθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όταν συνθήματα εμφανίστηκαν σε πεζοδρόμιο κοντά σε λύκειο στην πόλη Πόπραντ, στη βορειοανατολική Σλοβακία, λίγες ώρες πριν από προγραμματισμένη επίσκεψη του Φίτσο στο σχολείο. Ανάμεσά τους, το σύνθημα «Αρκετά με τον Φίτσο» και ένα σατιρικό μήνυμα που υπαινισσόταν τη φιλορωσική στάση του πρωθυπουργού.

Η αντίδραση υπήρξε άμεση: ο Φίτσο ανέβαλε την επίσκεψή του, ενώ η αστυνομία κάλεσε για ανάκριση τον μαθητή που είχε γράψει τα συνθήματα. Παρότι δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, η υπόθεση λειτούργησε ως καταλύτης. Μέσα σε λίγες ώρες, παρόμοια μηνύματα άρχισαν να εμφανίζονται σε δρόμους, πλατείες και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα, με μαθητές και φοιτητές να ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σλοβακία: Τι τροφοδοτεί το κύμα διαμαρτυριών

Ο 19χρονος, γνωστός με το παρατσούκλι Μούρο, δήλωσε ότι δεν περίμενε πως η πράξη του θα αποκτούσε τέτοια απήχηση. Όπως λέει, η κιμωλία του φάνηκε ένας ακίνδυνος τρόπος να εκφράσει την αγανάκτησή του για μια κυβέρνηση που, κατά την άποψή του, υπονομεύει το κράτος δικαίου, αγνοεί την ακρίβεια και επενδύει ελάχιστα στην παιδεία και την υγεία, ωθώντας τους νέους στη μετανάστευση.

Το κύμα των συνθημάτων κορυφώθηκε καθώς η Σλοβακία πλησίαζε την επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης του 1989, δίνοντας σε πολλούς την αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται ξανά σε ένα πολιτικό σταυροδρόμι.

Στη συνέχεια, η αυθόρμητη αυτή μορφή διαμαρτυρίας συνδέθηκε γρήγορα με ευρύτερες πολιτικές κινητοποιήσεις. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καταγγέλλοντας αυτό που περιγράφουν ως δημοκρατική οπισθοδρόμηση υπό την τέταρτη θητεία του Ρόμπερτ Φίτσο. Στις ομιλίες τους, οι διοργανωτές συνέδεσαν τα συνθήματα με κιμωλία με ανησυχίες για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και τον περιορισμό της ελευθερίας των ΜΜΕ.

Ο αρχηγός του κόμματος Δημοκράτες, Γιάροσλαβ Νατς, δήλωσε σε μία από τις συγκεντρώσεις ότι η κυβέρνηση «επιτίθεται στους θεσμούς με τρόπους που θυμίζουν άλλες, σκοτεινότερες εποχές», ενώ πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν ευθέως στον συμβολισμό της Βελούδινης Επανάστασης.

Ο ίδιος ο Μούρο βρέθηκε απροσδόκητα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Προσκλήθηκε να μιλήσει σε συγκέντρωση στην Μπρατισλάβα, όπου τόνισε ότι στόχος του δεν είναι η στήριξη κάποιου κόμματος, αλλά η αφύπνιση των ψηφοφόρων. «Το ερώτημα είναι τι πραγματικά ψηφίζουμε», είπε στο πλήθος, λέγοντας ότι ιδέες από το παρελθόν επανέρχονται «με διαφορετικό περιτύλιγμα».

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Μέλη της κατηγόρησαν τον νεαρό ότι λειτουργεί ως πιόνι πολιτικών αντιπάλων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις τον συνέκριναν με τον άνδρα που κατηγορήθηκε πέρυσι για την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν έχει καμία κομματική ένταξη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ένταση των συνθημάτων με κιμωλία έχει μειωθεί, εν μέρει λόγω των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με άλλες μορφές, από φοιτητικές αποχωρήσεις από αίθουσες μέχρι διαμαρτυρίες για θεσμικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση.

