Λευκός Οίκος: Η διερμηνεία στη νοηματική «παρεμβαίνει» στην εικόνα του προέδρου

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική παροχή διερμηνείας στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL) σε εκδηλώσεις όπως οι ενημερώσεις Τύπου του Λευκού Οίκου συνιστά παρέμβαση στο δικαίωμα του προέδρου να ελέγχει την εικόνα και το μήνυμα που απευθύνει στο κοινό.

Η θέση αυτή διατυπώνεται σε δικαστικό υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο αγωγής που ζητεί να καταστεί υποχρεωτική η παροχή διερμηνείας σε πραγματικό χρόνο.

Στο δικαστικό υπόμνημα που επικαλείται το Politico, οι κυβερνητικοί δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική παροχή διερμηνείας στη νοηματική κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του προέδρου «θα συνιστούσε σοβαρή παρέμβαση στο δικαίωμά του να ελέγχει την εικόνα και το μήνυμα της κυβέρνησής του». Δεν διευκρινίζουν, ωστόσο, με ποιον συγκεκριμένο τρόπο η παρουσία διερμηνέα θα αλλοίωνε το επικοινωνιακό αποτύπωμα του προέδρου.

Την αγωγή έχει καταθέσει η Εθνική Ένωση Κωφών (National Association for the Deaf), η οποία υποστηρίζει ότι η διακοπή της συστηματικής παροχής διερμηνείας, πρακτική που εφαρμοζόταν επί κυβέρνησης Μπάιντεν, στερεί από εκατοντάδες χιλιάδες κωφούς και βαρήκοους πολίτες ουσιαστική πρόσβαση στις επίσημες τοποθετήσεις του Λευκού Οίκου για ζητήματα εθνικής και διεθνούς σημασίας. Η ίδια οργάνωση είχε κινηθεί νομικά και κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, ζητώντας διερμηνεία στις ενημερώσεις για την πανδημία της Covid-19.

«Υπάρχουν εναλλακτικά μέσα» απαντά ο Λευκός Οίκος

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση διασφαλίζεται μέσω εναλλακτικών μέσων, όπως τα γραπτά πρακτικά των εκδηλώσεων ή οι υπότιτλοι. Επικαλείται επίσης πρακτικές δυσκολίες, ιδίως στην περίπτωση αυθόρμητων δηλώσεων ή ερωτήσεων προς τον πρόεδρο, όπου, όπως υποστηρίζει, η παροχή διερμηνείας σε πραγματικό χρόνο δεν είναι πάντοτε εφικτή.

Τον περασμένο μήνα, ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά και διέταξε τον Λευκό Οίκο να παρέχει διερμηνεία στη νοηματική σε πραγματικό χρόνο. Η απόφαση έχει προσβληθεί με έφεση, ενώ παραμένει ανοιχτή η διαφωνία ως προς το εύρος και τη σταθερότητα των υποχρεώσεων της κυβέρνησης.

Η δικαστική διαμάχη εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της δεύτερης θητείας Τραμπ, η οποία έχει θέσει στο στόχαστρο πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης σε ολόκληρο το ομοσπονδιακό κράτος. Ήδη από τις πρώτες ημέρες της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που τερματίζει τα σχετικά προγράμματα σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Συντονισμένη επίθεση στα προγράμματα ένταξης και ισότητας

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τις πολιτικές αυτές ασύμβατες με την αποστολή του Πενταγώνου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε πρόσφατα εντολή η επίσημη διπλωματική αλληλογραφία να επιστρέψει στη γραμματοσειρά Times New Roman, εγκαταλείποντας την Calibri, αλλαγή που απέδωσε σε ιδεολογικές επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Στο δικαστικό υπόμνημα, οι κυβερνητικοί δικηγόροι θέτουν επίσης ζήτημα ίσης μεταχείρισης, διερωτώμενοι αν άλλα όργανα της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας υποχρεούνται να παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες διερμηνείας σε κάθε δημόσια εμφάνιση. Το επιχείρημα αυτό απορρίπτεται από την πλευρά των εναγόντων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ο Λευκός Οίκος αποτελεί κεντρική πηγή επίσημης ενημέρωσης και πολιτικής καθοδήγησης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον δημόσιο λόγο.

Η Ουάσιγκτον, όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Gallaudet, το σημαντικότερο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης για κωφούς και βαρήκοους διεθνώς, διαθέτει, σύμφωνα με ειδικούς, επαρκές ανθρώπινο δυναμικό πιστοποιημένων διερμηνέων. Η δήμαρχος της πόλης, Μιούριελ Μπόουζερ, έχει καθιερώσει τη σταθερή παρουσία διερμηνέων στις δημόσιες εμφανίσεις της, πρακτική που προβάλλεται συχνά ως απάντηση στους ισχυρισμούς περί πρακτικής αδυναμίας.

Παρότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει, μετά τη δικαστική απόφαση, να παρέχει διερμηνεία σε ορισμένες εκδηλώσεις, η Εθνική Ένωση Κωφών υποστηρίζει ότι η συμμόρφωση παραμένει αποσπασματική και κατώτερη των επιταγών του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από Associated Press

