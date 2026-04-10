Dolce & Gabbana: Ο Γκαμπάνα παραιτείται «από διοικητικές θέσεις, όχι από τον δημιουργικό ρόλο»

Ο ιταλικός οίκος μόδας Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα αποχώρησε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ενεργός στον δημιουργικό τομέα, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές περί πλήρους αποχώρησης.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι η παραίτηση εντάσσεται στη «φυσική εξέλιξη της οργανωτικής δομής και της εταιρικής διακυβέρνησης» και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ο Γκαμπάνα αποχώρησε από θέσεις που κατείχε σε βασικές εταιρείες του ομίλου, χωρίς όμως να επηρεάζεται ο ρόλος του στον σχεδιασμό και τη δημιουργική κατεύθυνση.

Ο οίκος Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985 από τον Ντομένικο Ντόλτσε και τον Στέφανο Γκαμπάνα και παραμένει ιδιωτική εταιρεία, με τον τελευταίο να διατηρεί σημαντικό ποσοστό συμμετοχής.

Η διευκρίνιση της εταιρείας έρχεται μετά από δημοσιεύματα που συνέδεαν την αποχώρηση του Γκαμπάνα με ευρύτερες εξελίξεις στον όμιλο. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί νωρίτερα, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες για τη διαχείριση του χρέους της, εν μέσω κάμψης στη διεθνή αγορά ειδών πολυτελείας.

Η ίδια η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με πιστωτές, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη τοποθέτηση για την πορεία των συνομιλιών.

Η συγκυρία αντανακλά τις ευρύτερες πιέσεις που δέχεται ο κλάδος της πολυτελούς μόδας, με τη ζήτηση να υποχωρεί διεθνώς και τους οίκους να αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητας και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών τους.

Παρά τις διοικητικές αλλαγές, η Dolce & Gabbana υπογραμμίζει ότι η δημιουργική συνέχεια του οίκου παραμένει αμετάβλητη, με τον Γκαμπάνα να διατηρεί ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό.

Με πληροφορίες από Vogue