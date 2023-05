Διαλύονται οι Sum 41- «Αντίο» με παγκόσμια περιοδεία και ένα άλμπουμ

Το καναδικό μουσικό συγκρότημα «Sum 41» ανακοίνωσε ότι θα διαλυθεί, μετά από το τελευταίο άλμπουμ του καθώς και μια παγκόσμια περιοδεία.

Το pop-punk μουσικό συγκρότημα, γνωστό για κομμάτια όπως το «In Too Deep» και το «Fatlip», σχηματίστηκε στο Οντάριο το 1996 και έχει βγάλει επτά άλμπουμ με διάφορες συνθέσεις.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής σήμερα, το συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι το όγδοο άλμπουμ τους, το «Heaven and Hell», θα είναι το τελευταίο τους. Σημείωσαν ότι το συγκρότημα είχε φέρει «μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας», αλλά τώρα δηλώνουν ενθουσιασμένοι για το μέλλον. «Είμαστε για πάντα ευγνώμονες στους fans μας, παλιούς και νέους, που μας υποστήριξαν με κάθε τρόπο», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

«Είναι δύσκολο να εκφράσουμε την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφουμε για όλους εσάς και θέλαμε να το ακούσετε πρώτα από εμάς», συμπληρώνουν.

Διευκρίνισαν ότι θα εκπληρώσουν όλες τις υπάρχουσες υποχρεώσεις σχετικά με τις ημερομηνίες της φετινής περιοδείας τους, προτού κυκλοφορήσουν το τελευταίο τους άλμπουμ και στη συνέχεια ξεκινήσουν μια τελευταία παγκόσμια περιοδεία «για να το γιορτάσουν». «Προς το παρόν, ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στο δρόμο και είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι θα φέρει το μέλλον για τον καθένα από εμάς», συμπλήρωσαν.

«Σας ευχαριστούμε για τα τελευταία 27 χρόνια των Sum 41».

