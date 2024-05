Διαδηλωτές για τη Γάζα στο Met Gala – Συλλήψεις από την αστυνομία

Διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο στη Γάζα επιχείρησαν να σπάσουν τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας έξω από το Μητροπολιτικό Μουσείο, όπου διεξαγόταν το Met Gala, το βράδυ της Δευτέρας.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε συλλήψεις «αρκετών» φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών κοντά στο Met Gala. Η φιλοπαλαιστίνια ομάδα ακτιβιστών Within Our Lifetime διοργάνωσε διαδήλωση με τίτλο «Ημέρα Οργής», ενάντια στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ενώ η πορεία των διαδηλωτών ξεκίνησε από το Hunter College, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης είπε νωρίς την Τρίτη ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν 27 άτομα. Η αστυνομία είχε από νωρίς αποκλείσει τον χώρο του Met Gala με οδοφράγματα, τα οποία ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να γκρεμίσουν, για να πλησιάσουν στον χώρο της εκδήλωσης.

