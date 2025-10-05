«Δεν θα σας αντικαταστήσουμε»: Το μήνυμα από TikTok, YouTube, Twitch σε κινηματογράφο και τηλεόραση

«Δεν θα σας αντικαταστήσουμε» φαίνεται πως είναι το κοινό μήνυμα από TikTok, YouTube και Twitch προς τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η Soraya Castellanos, επικεφαλής συνεργασιών και προγραμμάτων EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) στο TikTok, η Pilar Sánchez Macías, επικεφαλής κορυφαίων δημιουργών και πρακτορείων στο YouTube της Google, και η Paula Palomino, παγκόσμια διευθύντρια ισπανικών συνεργασιών, Ισπανίας και ισπανόφωνης Αμερικής στο Twitch της Amazon, πήραν θέση στην εκδήλωση της Iberseries & Platino Industria στη Μαδρίτη της Ισπανίας για μια «ψηφιακή φήμη που κυκλοφορεί».

Το μήνυμά τους προς τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τις συναφείς βιομηχανίες είναι πως «είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε μαζί σας. Μπορούμε να είμαστε συνεργάτες. Δεν θα σας αντικαταστήσουμε».

Η Castellanos, αναφερόμενη σε μια πρόσφατη καμπάνια του TikTok που βοήθησε στην προώθηση της επιτυχίας του Amazon Prime, «The Summer I Turned Pretty» είπε: «Ζητήσαμε από άτομα να μοιραστούν αν είναι Team Jeremiah ή Team Conrad».

Από τη μεριά της, η Palomino τόνισε τις ισχυρές ρίζες του Twitch στο gaming και πώς έχει αναπτυχθεί πέρα ​​από αυτές. Για παράδειγμα, το Twitch και το Minecraft συνεργάζονται συχνά, μεταξύ άλλων με τη μορφή ανταμοιβών, των λεγόμενων Twitch Drops, για χρήστες που παρακολουθούν επιλέξιμες ροές Minecraft στο Twitch. Αυτό συνέβη και με το A Minecraft Movie, με το Twitch Drops να προσφέρεται στους θεατές συγκεκριμένων ζωντανών ροών.

Η Ισπανία βλέπει αύξηση στη χρήση των δωρεάν υπηρεσιών streaming, έναν χώρο που το YouTube λογίζεται ως κυρίαρχος παίκτης.

Με πληροφορίες από Ηollywood Reporter